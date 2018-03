Zoutwaterwel

Kwelwaterexpert Perry de Louw mist de strenge winters. De wakken in het ijs en de ijsvogels die er soms op af komen markeerden mooi zijn onderzoeksobjecten: wellen. Dit zijn bronnen waaruit brak kwelwater vanuit de ondergrond omhoog komt door decimeterdikke scheuren of ‘tunnels’ in een verder afdichtende ondergrondse klei- of veenlaag.

De Louw ontdekte dat de wellen 30 tot 60 procent veroorzaken van de verzilting van het oppervlaktewater in het Rijnland – grofweg het gebied tussen Den Haag, Gouda, Amsterdam en Velsen. Verzilting bemoeilijkt in Nederland de drinkwatervoorziening, frustreert de landbouw en bedreigt de natuur.

Begin volgend jaar wil het Hoogheemraadschap Rijnland drie wellen gaan dichten. Twee in de Haarlemmermeer en één in de het noordelijke deel van polder De Noordplas, een droogmakerij ten oosten van Zoetermeer. Het is een ogenschijnlijk eenvoudige oplossing. “Er zijn al wel eerder boeren geweest die een wel probeerden te dichten met klei of boomstammen”, zegt De Louw. “Het dichten van wellen is nooit structureel aangepakt, omdat pas sinds kort duidelijk is dat ze voor zo’n groot deel bijdragen aan de verzilting.”

Het dichten van de drie wellen is een experiment, zegt De Louw, werkzaam bij het begin dit jaar opgerichte wateronderzoekinstituut Deltares. “De kans bestaat dat tien meter verderop een nieuwe wel opduikt als je er een dichtmaakt, maar we vermoeden dat er ook situaties zijn waarin het dichten van wellen wél werkt.”

Het zoute water onder de bodem van Nederland is een erfenis uit het verleden. Het is er terecht gekomen in perioden waarin Nederland langdurig door zeewater werd overspoeld. In Zeeland en Friesland gebeurde dat 500 tot 800 jaar geleden voor het laatst. Daardoor ligt het zoute water in deze regionen in een zandlaag op niet meer dan een paar meter onder het oppervlak. Wellen dichten is in Friesland en Zeeland geen optie, omdat het zoute water als het ware uit alle spuigaten naar boven komt.

In het Rijnland zijn de recentste overstromingen ouder. Ze dateren van zo’n 5.500 jaar geleden. Regen- en rivierwater hebben het zwaardere zilte water allang weer weggedrukt naar grotere diepte. In het Rijnland ligt het oude zeewater veelal in zandpakketten op tientallen meters diepte.

Het zilte water in het Rijnland vormt alleen in de diepe polders een probleem voor de watervoorziening. “Daar drukt het omliggende land het zoute water omhoog”, zegt De Louw. “De wellen ontstaan met name langs de randen van polders. Daar doet de druk van het omliggende, hoger gelegen land zich het meest gelden. Veel zout water komt ook in sloten omhoog. Het probleem is herkenbaar aan uitgezakte slootkanten en opborrelend water dat soms ook zand mee omhoog voert. Wij spreken van zandvulkanen.”

Wellen dichten is niet de enige manier om in Nederland zoutwaterproblemen aan te pakken. Begin deze maand opperde de Deltacommissie om het waterpeil in het IJsselmeer met 1,5 meter op te hogen. Daardoor zou een zoetwatervoorraad ontstaan die in perioden van droogte kan worden gebruikt. “In principe zou je het zoete water naar andere plaatsen in Nederland kunnen leiden”, zegt De Louw, “maar dat vergt grote investeringen”.

In het noordelijk deel van de Noordplaspolder wordt een wel gedicht, maar in het zuidelijk deel heeft het Hoogheemraadschap gekozen voor verhoging van het zoetwaterpeil om de zoute kwel weg te drukken. “Zo is het natuurgebied Bentwoud ontstaan”, zegt De Louw. “Maar je kunt niet overal natuurgebieden creëren. Grote delen van het Rijnland zijn nu agrarisch gebied en de landbouw kan geen natte voeten gebruiken.”

De methoden die De Louw gaat toepassen om wellen te dichten zijn bekend uit de bouwwereld. Vlakbij de wel wordt een gekleurde vloeistof geïnjecteerd zodat zichtbaar is hoe lang het duurt voordat het water door de wel naar boven stroomt. Zo valt te bepalen hoe snel een expanderende polyethaan of een mengsel van klei, cement en kalk moet uitharden om precies het gat te kunnen dichten.

In de Noordplas wil De Louw ook gaan experimenteren met biosealing. Daarbij worden bacteriële voedingsstoffen in het lek geïnjecteerd. Als alles goed gaat, dichten snelgroeiende bacteriën de wel vervolgens met een dikke slijmlaag. “Die aanpak is beter voor het milieu”, zegt De Louw. “En in de toekomst misschien ook wel goedkoper.”

De wellen die het Hoogheemraadschap het komend jaar te lijf gaat zijn niet allemaal even makkelijk te dichten. “Om te zien hoe goed het werkt hebben we heel bewust gekozen voor verschillende settings”, zegt De Louw. “Een van de wellen in de Haarlemmermeer ligt in een oude getijdengeul van vijf kilometer breed. Dat betekent dat de wel omringd is door een zandpakket. Het dichten heeft daar relatief weinig kans van slagen, omdat het zoute water makkelijk een andere weg omhoog kan zoeken. De andere wel in de Haarlemmermeer is een tunnel in een zes meter dikke laag klei. Hopelijk zal er daar niet zo maar een andere wel ontstaan naast de wel die we dichten.”