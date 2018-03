Yankee Stadium, het enige juweel van de Bronx

Tegen het einde van een seizoen waarin sportief vrijwel alles mis ging, moeten de spelers van New York Yankees morgen nog één keer doen of ze er zin in hebben. Morgenavond spelen de Yankees hun laatste thuiswedstrijd in de reguliere honkbalcompetitie. Eerder dan gepland neemt de club uit de Bronx afscheid van Yankee Stadium, het 85 jaar oude stadion dat aan het eind van het jaar wordt gesloopt. De wedstrijd wordt uitgezonden op de nationale televisie.

De Yankees spelen al maanden lusteloos honkbal. Ze staan op de derde plaats in hun divisie, op grote afstand van de Rays uit Tampa Bay (Florida) en de Red Sox uit Boston. Ze zijn bijna uitgeschakeld voor de play-offs, waarin ze waarschijnlijk voor het eerst sinds 1993 ontbreken. Het zijn minder dan ideale omstandigheden voor het organiseren van een feestelijk vaarwel van de beroemdste sporttempel ter wereld, zegt schrijver, voormalig sportjournalist en levenslange Yankees-fan Gay Talese (76): „Over het stadion doe ik niet sentimenteel. De wedstrijd staat voor mij in het teken van het trieste einde van een team. Geen enkele speler kan terugblikken op een goed seizoen.”

De Yankees hebben in hun geschiedenis drie periodes gekend waarin ze het honkbal domineerden: in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw onder leiding van Babe Ruth en Lou Gehrig; van de late jaren veertig tot het begin van de jaren zestig met eerst Joe DiMaggio en later Mickey Mantle; en in de jaren negentig.

Onder leiding van trainer Joe Torre en aanvoerder Derek Jeter won het team vier World Series tussen 1996 en 2000. Daarna, van 2001 tot en met 2007, werden de play-offs ieder jaar gehaald. Maar de Yankees werden voorbij gestreefd door hun rivalen, de Red Sox, die twee keer landskampioen werden. Tot knarsetandend ongenoegen van de familie Steinbrenner, de eigenaars van de Yankees. De Steinbrenners beschouwen ieder misgelopen titel een belediging, voor hen persoonlijk en voor de fans. Ze hebben er een gewoonte van gemaakt de supporters hun excuses aan te bieden voor ieder misgelopen landskampioenschap.

Aan het einde van het vorige seizoen hield Torre het voor gezien. Hij nam geen genoegen met zijn nieuwe, eenjarige contractaanbod en verhuisde naar de Dodgers in Los Angeles. De nieuwe trainer Joe Girardi had het niet makkelijk. Pitchers kampten met langdurige blessures of de nasleep van de dopeperikelen die het Amerikaanse honkbal voor de start van de competitie domineerden. Superster Alex Rodriguez baarde vooral opzien door zijn vermeende relatie met actrice en zangeres Madonna. Jeter zorgde voor het enige lichtpuntje door het record voor het aantal honkslagen (1270) in Yankee Stadium van Lou Gehrig te verbeteren. Maar ook hij, de zelfverklaarde aanvoerder, was niet in staat zijn teamgenoten te stimuleren. De leiding van de Yankees heeft laten weten dat het team na afloop van het seizoen zal worden ontmanteld. Alleen Jeter en Rodriguez lijken zeker van hun baan.

Over het programma van morgen is weinig bekend. Honkbalveteranen of hun nabestaanden zullen waarschijnlijk in het zonnetje worden gezet, zo bleek nadat een sportverslaggever van de New York Times naar hun plannen voor dit weekend informeerde. Het zal niemand verbazen als ook George Steinbrenner, de pater familias die vorig jaar de leiding van de Yankees overdroeg aan zijn twee zoons, zal worden gehuldigd. De bouw van het nieuwe stadion is zijn laatste grote project. In feite is alleen de tegenstander bekend: de Orioles uit Baltimore, het enige team in de divisie van de Yankees dat dit jaar constant slechter presteerde. De afscheidswedstrijd belooft dus geen thriller te worden.

Over het nieuwe stadion is schrijver Talese optimistisch: „Ik was aanwezig toen de eerste steen werd gelegd. Het ontwerp lijkt op het oude stadion. Dan zou je dus de vraag kunnen stellen waarom dat zo nodig moest worden afgebroken. Misschien moet je het vergelijken met een nieuw model van een automerk waaraan je gehecht bent. In het geval van het stadion bestaat de nieuwe editie vooral uit minder goedkope zitplaatsen. De gewone fans zijn dus de verliezers, ze moeten meer betalen. Dat kan je betreuren, maar ik ben blij dat het nieuwe stadion in de Bronx wordt gebouwd, niet ver van het oude. Manhattan heeft al zo veel publiekstrekkers. De Bronx is een gebied zonder juwelen. Dit is het enige.”

Voor meer informatie: www.newyork.yankees.mlb.com