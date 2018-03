Vanaf morgenmiddag trekken vanuit het oosten wolkenvelden het land binnen. Het blijft droog. Door de wolken wordt het ’s nachts minder koud, zodat van nachtvorst geen sprake meer is. Nadat de plaatselijke mistbanken zijn opgelost, schijnt de zon vanmiddag uitbundig. In het noordoosten komen enkele stapelwolken tot ontwikkeling, waardoor het half bewolkt wordt. Er steekt een matige noordoostelijke wind op, rond kracht 3. De temperaturen lopen op naar 16 à 17 graden, in Utrecht en Gelderland wordt het 18 graden. Komende nacht komen brede opklaringen voor, maar ontstaat ook mist. Het koelt af naar 3 graden in Limburg tot 11 in het Waddengebied. Waarschijnlijk is er nergens vorst aan de grond. Morgen begint naar verwachting in veel provincies zonnig. Maar in het noorden zijn er vrij veel wolkenvelden te zien en die breiden zich in de loop van de dag over de rest van het land uit. Het wordt 17 tot 18 graden, in het Waddengebied 16 graden. Er waait een matige noordoostelijke wind. Maandag, dinsdag en woensdag houden wolken de zon vaak tegen. Het is, op wellicht een enkele spat na, droog. De wind blijft noordoost, matig, aan zee af en toe vrij krachtig, kracht 5. De temperaturen veranderen weinig.