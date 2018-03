Wie de burger behandelt als klant, vraagt om problemen

Hoogleraar intellectuele geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De Romeinse rechtsgeleerde Ulpianus maakte al rond 200 na Christus het onderscheid tussen staat en samenleving, tussen publiek en privaat belang.

Dat zijn inderdaad twee heel verschillende werelden ieder met hun eigen waarden en met hun eigen logica. In de samenleving heb je de waarden aardigheid en eigenbelang. De logica achter die beide waarden is dat je door aardig te zijn het eigenbelang dient. Hufterigheid breekt iemand vroeger of later op. De markt – of beter: de Adam Smith van de ‘invisible hand’ – heeft dat ontdekt. Iedere bakker en slager weet dat het hem opbreekt wanneer hij niet aardig is tegen zijn klanten. Want dan gaan die klanten naar een aardiger bakker of slager.

Rechtvaardigheid en het algemeen belang zijn de waarden van de staat. De logica achter die beide waarden is dat het algemeen belang rechtvaardigheid vereist. Krijgt het eigen, of het private belang in de staat de overhand, dan is het met de rechtvaardigheid gedaan. Dan krijg je corruptie, omkoopbaarheid, bedrog, oplichting. Kortom, onrechtvaardigheid.

De rechtvaardigheid en het algemeen belang van de staat staan daarom radicaal tegenover de aardigheid en het private belang in de samenleving. Dat moet je niet door elkaar gaan gooien. Rechtvaardigheid is een grote deugd. Maar een bedrijf dat rechtvaardigheid nastreeft, zit meteen met het probleem dat winst dan bedrog is van de klant. Winst mag dan eigenlijk niet. Aardigheid is ook een grote deugd. Maar een staat die aardigheid nastreeft, zit meteen met het probleem van belastingen, strafrecht en de noodzaak om zijn burgers soms de oorlog in te sturen. Allemaal zeer onaardige dingen.

Nu leven wij in een tijd waarin die waarden van aardigheid en eigenbelang herontdekt zijn. We zijn erg bezig geweest met de staat, met rechtvaardigheid en het algemeen belang. Maar dat resulteerde in torenhoge belastingen, hoge premies voor de volksverzekeringen – en ga zo maar door. En of dat allemaal de rechtvaardigheid en het algemeen belang diende, daar kon je je gerede twijfels over hebben.

Dat maakte die waarden van de samenleving ineens heel erg aantrekkelijk. Aardigheid en eigenbelang. Wat wil je nog meer? Iedereen is aardig tegen elkaar en we worden er allemaal nog beter van ook. Is dat niet de sociale en politieke Steen der Wijzen waar we altijd naar zochten? Wég dus met rechtvaardigheid en het algemeen belang en met dat eeuwige getob met dure, inefficiënte en onhebbelijke ambtenaren. Wég dus met de staat. O, ja? Maar hoe zit het dan met rechtvaardigheid en het algemeen belang? Hoeven er dan geen belastingen en premies meer betaald te worden, schaffen we het strafrecht af, evenals de politie en het leger? Dat lijkt geen goed idee. Dus wat nu?

Zonder daar heel diep over na te denken (want dat is moeilijk), kwamen we toen op de ingenieuze gedachte: laten we nu gewoon net doen alsof de staat een onderdeel van de samenleving is geworden en alsof de waarden aardigheid en eigenbelang daar even allesbepalend zijn als in samenleving en markt. We willen dus een aardige staat die ook het eigenbelang dient. Het vervelende is alleen dat er niets aardigs is aan belasting en premies te betalen en al helemáál niet valt in te zien dat je daarmee je eigenbelang dient. In die impasse ontstond het idee van de burger als klant. Als de buitenkant van de overheid, het dunne randje dat met de burger in direct contact komt, een beetje aardig en vriendelijk is tegenover de burger, dan lijkt het net alsof we de waarden van de staat inwisselen voor die van samenleving en markt.

Maar dat is boerenbedrog: de overheid is geen bedrijf en de burger is geen klant.

Natuurlijk is een efficiënte overheid prachtig; natuurlijk worden we we graag te woord gestaan door aardige en behulpzame ambtenaren in plaats van door ongeïnteresseerde lomperiken. En het is prachtig als onze bestuurders dat zoveel mogelijk nastreven. Maar houd op met dat gezeur over de burger als klant en de staat als een bedrijf want dan bestaat de kans dat mensen dat nog gaan geloven ook, zoals het stuk hieronder aantoont.

Reacties van burgers op klachten van ambtenaren, gepost op de website lastvandeburger.nl

„Hoe durf je te klagen over je klanten, de mensen die je salaris betalen?”

„Ik betaal voor de speeltuin, dan mag ik toch doen alsof -ie van mij is?”

„Het is de ambtenaar die dankbaar moet zijn, het is nog altijd de burger die met de belasting het salaris betaalt van deze ‘serviceverlener’.”

„Als ambtenaar werk je voor het bedrijf de overheid. Met de burgers als klant. Jullie horen marktonderzoek te doen naar wat de burger wil.”