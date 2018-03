Wie ben ik? Waarom doe ik dit?

Stap in een volwassen academische boekhandel in de grote stad en kijk in de schappen onder ‘Management’. Een enthousiaste hoeveelheid literatuur blikt ongeduldig terug. Dat is wel eens anders geweest. Tot in de jaren zestig was management nauwelijks een wetenschap. De standenmaatschappij erodeerde zienderogen, maar op het werk was de commandostructuur van weleer nog volop aanwezig. De leider werd niet bevraagd en stelde zichzelf ook weinig vragen. In de anarchie van de jaren zeventig was het ondernemerschap vervolgens zodanig uit de gratie, dat de leiders van bedrijven de smet van het vermaledijde kapitalisme bijna zichtbaar met zich meedroegen. Zij verwijderden zich het liefst zo ver mogelijk van de werkvloer, of bogen zich er juist overdreven onderdanig naar toe: wat vinden jullie er zelf van?

Pas in de jaren tachtig, toen het kapitalisme zijn razende comeback maakte, de young urban professional (yup) ontstond, Madonna een material girl werd en Wall Street het icoon van het moderne leven, kroop ook het management uit zijn schulp. Ondernemen mocht weer, ondernemers werden bewonderd en de hedendaagse wetenschap van het ‘managen’ begon aan zijn lange, hoge vlucht. Er waren eerder werken verschenen, maar In Search of Excellence van Tom Peters en Robert Waterman, dat in 1982 verscheen, mag gerust worden gezien als het oerboek in dit genre.

Maar waarom is er zo’n hausse aan managementlectuur? Het antwoord daarop zegt veel over het moderne leiderschap. Om in de sfeer van de bedrijfseconomie te blijven: geen markt zonder vraag, en de honger naar managementkennis is groot. Bewonderde, goed geleide bedrijven kunnen andere inspireren, en daar ligt dan ook een deel van de markt voor de managementlectuur. De evergreen op dit vlak is zonder twijfel het Amerikaanse General Electric, dat vreemd genoeg zelf altijd verre is gebleven van het voorgenomen streven naar core business dat voor de rest van het bedrijfsleven wordt voorgeschreven. GE is een ouderwets conglomeraat, maar wel grootgemaakt door het icoon der iconen: de Amerikaan Jack Welch.

Los daarvan is er een tweede goede reden voor de hausse aan wetenschap. De moderne onderneming is veel complexer dan vroeger, van financieel beheer tot marketing, van inkoop tot de daadwerkelijke productie van goederen en diensten. Welvaartsgroei komt door productiviteitsgroei, en productiviteitsgroei is het gevolg van automatisering en een steeds verfijndere arbeidsdeling. Ziehier de noodzakelijk groeiende complexiteit van het gemiddelde bedrijf, waarvoor het leiderschap van steeds de nieuwste inzichten moet worden voorzien.

Voorbeelden zijn waardevol, en wetenschap kan de manager helpen steeds beter te worden in zijn vak. Maar er is nog een belangrijke reden voor dat volle schap in de boekwinkel: eenzaamheid. Het solitaire gevoel van de manager, of het nu een schoolhoofd is, de directeur van de regio Noordwest, de expat die de fabriek in Vietnam leidt of de bestuursvoorzitter zelf, is een hoedanigheid die in wezen eeuwen onveranderd is gebleven.

Los van de vloer, los van de top, met ongemakkelijke vriendschappen met het voormalige, en onwennige verhoudingen met het toekomstige niveau.

Leiderschap is in die zin een isolement, een zelf verkozen isolement, maar toch. In die toestand heeft de manager alleen zichzelf of een handvol gelijkgestemden binnen de organisatie of daarbuiten. Daar springt de lectuur op in, en zij geeft een baaierd aan tips en invalshoeken om hogerop te komen maar vooral om zich senang te voelen in de huidige baan. Kijk maar naar de best verkochte boeken op de site managementboek.nl:

1 Communiceren zonder blokkeren.

2 De Kunst van het speechen.

3 De Koning van de koffieautomaat (Een succesvolle carrière dankzij humor!).

4 De gehaakte aardbei (Waarom klanten en marketeers elkaar niet begrijpen).

5 Ga met je sterke punten aan de slag.

6 De Baas spelen.

Zelfverbetering is hier de norm, en dan vooral de verbetering van het zelfvertrouwen. Dat is nodig voor mensen die actief een succesvolle loopbaan nastreven. Zij willen meer halen uit hun talenten, hebben hoge verwachtingen van zichzelf, en nemen daar risico’s voor: de kans dat zij niet in de prijzen vallen als de piramide vlakbij de top te smal wordt, de kans op overspannenheid, de kans te worden geloosd als bij de eerstvolgende bezuinigingsronde het oog weer op het middelmanagement valt. De prijs is hoog, maar de potentiële beloning ook. Zelfverwezenlijking is wellicht nog belangrijker dan de materiële vooruitgang die een succesvolle carrière met zich meebrengt.

En dan de gaandeweg opborrelende vraag: wie ben ik, waarom doe ik dit?

Sinds de jaren tachtig zijn de Oosterse wijsheden, religie en filosofie langzamerhand in de managementwetenschap geslopen. Van Tao tot Zen, van Confucius tot Plato: de manager wordt door serieuze wetenschappers én door charlatans aan de borst gedrukt als hij van tijd tot tijd aan zichzelf twijfelt. Je moet er van houden, of er ten minste tegen kunnen. En anders rest nog altijd het hoopvolle adagium van koningin Wilhelmina: eenzaam, maar niet alleen.