Westen aan de rand van financiële systeemcrisis

Meer dan een jaar woedt de kredietcrisis nu al, en deze week beleefde zij een hoogtepunt. Wie het slagveld aanschouwt, ziet verschijnselen die tot voor kort voor onmogelijk werden gehouden. De Amerikaanse zakenbank Lehman vluchtte in surseance, de verzekergigant AIG werd de facto genationaliseerd en zakenbank Merrill Lynch werd ondergebracht bij Bank of America. Over het lot van de twee overgebleven zakenbanken, Goldman Sachs en Morgan Stanley, bestaat grote onzekerheid en dat geldt ook voor de grote bank Washington Mutual. De internationale centrale banken zagen zich donderdag genoodzaakt als één lichaam te opereren en 180 miljard dollar in de bancaire markt te pompen. Goud maakte koerssprongen van 100 dollar per troy ounce binnen een etmaal en een massale vlucht in kortlopende Amerikaanse staatsleningen bracht hun effectieve rente even terug tot nul procent. Donderdagavond kondigden de Amerikaanse autoriteiten aan dat zij een trustfonds in het leven roepen, dat een begin moet maken met het opruimen van de chaos die banken en andere spelers in de financiële sector ervan hebben gemaakt.

Het is niet overdreven te stellen dat het Westen deze week aan de rand stond van een systeemcrisis, waarbij het weefsel van het financiële stelsel uiteen dreigde te scheuren. Onder dergelijke omstandigheden kunnen overheden weinig anders dan bijspringen waar dat moet. De gevolgen zijn simpelweg te desastreus om anders te handelen. Het is veel te vroeg om te concluderen dat woensdag 17 september achteraf bezien het dieptepunt van de kredietcrisis was. De crisis zelf is daar te complex voor. Sterker nog: het meest angstaanjagende is dat naarmate zij langer duurt, deelnemers en toeschouwers er minder van lijken te begrijpen.

Toch kunnen nu al harde woorden worden gesproken. Niet alleen in richting van de financiële sector zelf, maar zeker ook wat betreft het toezicht. Het probleem is niet alleen dat het toezicht op de sector versnipperd is, zoals in de Verenigde Staten, of nog steeds langs nationale lijnen loopt, zoals in Europa. De toezichthouders zélf hebben zich gaandeweg op afstand laten zetten bij de ontwikkelingen in de sector. Het achterliggende principe was dat zij de financiële sector vrijlieten om naar hartelust te experimenteren en achteraf beoordeelden of sommige ontwikkelingen wenselijk waren of niet. Deze aanpak was te luchthartig was en veronderstelde een moraliteit en verantwoordelijkheidsgevoel in de financiële sector, die helaas volledig afwezig blijken. Het gaat allang niet alleen meer alleen om de Amerikaanse hypotheekcrisis. Elke week duikt er een nieuwe vorm van rot op, en de toezichthouders hollen er verbaasd achteraan.

Het is te vroeg voor grote oplossingen. Het waarborgen van de integriteit van het financiële systeem is nu belangrijker. Maar wel is zeker dat de teugels strakker moeten worden aangehaald. Er moet een scherpe lijn worden getrokken tussen algemene banken die van belang zijn voor de maatschappelijke infrastructuur enerzijds en zakenbanken anderzijds. Die maatregel is na de beurskrach van 1929 in de VS doorgevoerd, maar is in de jaren negentig losgelaten. Hij moet in de VS, maar ook in Europa, worden heringevoerd. Dat deze crisis uiteindelijk goed zal aflopen, wil niet zeggen dat zij ooit nog eens op deze schaal mag voorkomen. Een bank is geen gokhal.