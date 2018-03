'We gaan de laatste jaren nat op mentaliteit'

Of ze in het clubhuis van HGC ook van die witte stripjes hebben waarmee je een vuilniszak kunt afsluiten. „Vast wel”, zegt Guus Vogels tegen de werklieden die bezig zijn met de laatste voorbereidingen op het nieuwe hockeyseizoen. Het is een nogal ontnuchterende vraag aan iemand die net is teruggekeerd uit de hogere sferen van de Olympische Spelen. Iets meer dan drie weken na de ontluisterende nederlaag van de Nederlandse hockeyers tegen Australië, in de strijd om het brons, heeft de 241-voudig international weer hele andere dingen aan het hoofd. Zoals vijf tl-balken in de kleedkamers die moeten worden vervangen.

„Ik vind dat wel lekker, het werkt relativerend”, zegt Vogels. Hij is behalve de nationale doelman ook verenigingsmanager bij zijn club, onder meer verantwoordelijk voor de accommodatie. „Zo kom je snel terug in het dagelijks leven. Je moet niet te lang blijven hangen in zo’n teleurstelling.”

Wie de ontgoochelde Vogels die avond in het Olympic Green Hockey Stadium in Peking aanschouwde, met de cijfers 6-2 achter hem op het scorebord, kon niet vermoeden dat hij de draad zo snel weer zou oppakken. Maar morgen begint de 33-jarige doelman thuis op het Wassenaarse sportpark De Roggewoning aan zijn vijftiende hoofdklasseseizoen, tegen Oranje-Zwart.

Niet dat hij zijn vierde olympische toernooi al vergeten is. De eerste twee keer, in Atlanta (1996) en Sydney (2000) haalde Nederland goud, maar was hij reservekeeper achter Ronald Jansen. Sinds Vogels zelf eerste doelman is haalde hij zilver in Athene (2004) en vorige maand dus een vierde plaats in Peking. Dat resultaat deed Vogels, volgens velen de beste hockeykeeper ter wereld, veel pijn. „Ik heb na terugkomst toch wel een paar nachten gehad dat ik wakker werd en dacht: wat is daar gebeurd? Het beste medicijn is de kleine van twee die blij is dat papa weer thuis is. Die vraagt niet wat je hebt gedaan. Ik heb heel veel positieve reacties gehad, omdat ik een goed toernooi heb gekeept. Dat doet me wel goed. Maar elke keer kom je terug op die teleurstelling. Misschien is dat wel goed voor het verwerkingsproces.”

Terwijl hij terugdenkt aan Peking speelt Birdman met een bronskleurig blokje dat aan een rood touwtje om zijn pols hangt. Erop staan de olympische ringen. „Dat hebben we gekregen van ‘Right to Play’. Ik had hem in Peking ook al om, dus hij heeft niet veel geluk gebracht.” Zijn schaterlach rolt door het lege clubhuis.

Maar hij wordt serieus als hij de gebeurtenissen in China analyseert. Tot aan het slot van de halve finale verliep eigenlijk alles naar wens. De ploeg kwam ongeschonden door de groepsfase heen, de corner draaide goed. „De verschillen zijn heel klein. In Sydney waren we zo goed als uitgeschakeld, maar we haalden goud na strafballen. Alles viel naar onze kant. Dat gebeurde eigenlijk ook in Athene. Het verschil is de prestatie. We waren nu zó dicht bij de finale, maar uiteindelijk heb je niks.”

Hij doelt op de slotminuten van de halve finale tegen Duitsland, waarin Nederland 1-0 voorkwam. Daarna liep alles in het honderd. Duitsland maakte gelijk door een geweldige dekkingsfout en haalde de finale na strafballen. Vogels: „Je merkte dat de Spelen iets magisch zijn. Op zo’n toernooi is de mentale gesteldheid heel belangrijk. Door alle hectiek in de slotfase maakten we een paar grote fouten. Dat heeft te maken met spanning, iedereen gaat schreeuwen, je hoort elkaar niet meer. We kunnen dan net niet genoeg brengen om die wedstrijd naar huis te hockeyen.”

Maar een relativering is op zijn plaats, vindt hij. „Als wij de 1-0 hadden vastgehouden had je hele andere verhalen gekregen. Dan had de routine de doorslag gegeven. Nu krijg je meteen discussies of we niet een andere weg hadden moeten inslaan. We hebben er alles aan gedaan en het is net niet gelukt. Dat is heel zuur.”

Toch is het verhaal van ‘Peking’ daarmee niet afgesloten. In de wedstrijd om het brons, tegen Australië, stond Nederland binnen negen minuten met 3-0 achter. Weg medaille, ook al was het brons. Vogels: „We hebben niet beseft hoeveel waarde een olympische medaille heeft. Het contrast binnen het team was wel erg groot, met jongens die er tot de laatste minuut voor gingen en jongens die zich er eigenlijk bij neerlegden. Dat viel mij heel erg tegen.”

Toch maakt hij geen echte verwijten. „Als je zo lang met elkaar werkt weet je wel dat sommigen dat minder hebben dan ikzelf of anderen. De aard van het beestje komt boven als het erom gaat. Die wispelturigheid zit in ons. Daar moet je van leren.”

Het brengt hem vanzelf bij Duitsland, dat zich via een omweg kwalificeerde voor de Spelen. Uiteindelijk verlieten de Duitsers Peking met goud. „Waarom winnen zij? Niet omdat ze beter waren dan wij, misschien wel minder. Maar ze hebben een aantal jongens die het veld opvreten. De eerste wedstrijden van Duitsland in Peking waren dramatisch. Maar ze zijn nu wel olympisch kampioen. Dat is een kwaliteit van die spelers. Een Duitse speler is misschien opbouwend wat minder goed, maar hij verliest zijn tegenstander niet uit het oog. Hij gaat wél met zijn tanden voor de bal als het moet. Dat ontbreekt wel eens bij ons. Op de trainingen zie je dat al.”

Die mentaliteitskwestie is van alle tijden, stelt Vogels vast. „Toen ik vijftien was had je dat ook al. Ik kan mij op trainingen heel erg opwinden als jongens half hun best doen en dan denken dat het in de wedstrijd wel zal lukken. Als je op de training iemand vrij laat staan bij de tweede paal, gebeurt dat ook in de wedstrijd.” Dat is een subtiele verwijzing naar de ‘strijd’ om het brons toen Australië – bekend om de trefzekerheid bij de tweede paal – in negen minuten drie keer bij de tweede paal toesloeg.

Vogels zegt de „toewijding” bij andere spelers wel eens te missen. „Ik kan mij ergeren aan jongens die niet alles eruithalen. Het gaat om bepaalde dingen laten voor je sport, of extra investeren. Als een goede speler niet gaat werken aan een betere pass, terwijl dat echt kan verbeteren, vind ik dat zonde. Ik sta hier ook ’s ochtends uren te trainen om dingen te verbeteren. Dat ziet niemand. Iedereen roept wel Guus Vogels, goeie keeper, maar daar zijn heel wat uurtjes ingegaan met heel hard werken en veel vloeken. Ook na Peking weer.”

Wat dat betreft staat het Nederlands elftal op een kruispunt. „Gaan we leren van de fouten die we hebben gemaakt? Hockeyend kunnen we het allemaal wel. Maar we zijn de afgelopen twee jaar nat gegaan op mentaliteit, op mentale weerbaarheid, op bewustzijn. Ik zeg niet dat het Nederlands elftal uit verwende mannetjes bestaat, maar we moeten ons wel afvragen met welk type speler we verder gaan. Er komt meer bij kijken dan alleen hockeytechnische kwaliteiten. Wij zijn altijd voor attractief hockey. Maar Duitsland speelt gewoon met één spits. Misschien moeten wij ook met zeven man achterin blijven. Ik hou heel erg van mooi hockey, maar uiteindelijk gaat het om de prijzen. Op het laatste WK werden we zevende, in Peking vierde.”

Wellicht heeft de nieuwe bondscoach, Michel van den Heuvel, de oplossing. Hij zocht onlangs contact met Vogels. „Hij heeft mij gevraagd door te gaan. Ik heb een heel positief gesprek met hem gehad. Ik heb nog geen besluit genomen, maar ik ga graag door tot het WK van 2010. Londen 2012 is wel heel ver weg, dat ga ik niet redden. Wij krijgen straks een tweede kindje. Als ik het kan combineren ga ik graag door. Ik vind keepen nog steeds leuk, maar het valt me steeds zwaarder lang weg te zijn.”

Morgen begint hij met HGC aan het nieuwe seizoen. Het was even omschakelen, merkte hij vorige week tijdens een oefenduel. Dat hij nog niet verlost is van zijn olympische frustratie werd duidelijk toen een arbiter een beslissing nam die in zijn ogen verkeerd was. „Ik ging volledig uit mijn dak. Een minuut later dacht ik bij mezelf: wat sta je nou te doen man, dit is een oefenpotje. Zodra ik onderken dat dat voortkomt uit Peking, word ik al een stuk rustiger. Het hoort bij het verwerkingsproces.”

Ook het nationale hockey staat misschien op een kruispunt van wegen. De hoofdklasseclubs hebben komend seizoen maar liefst vijftig buitenlanders onder contract, waarmee een zachte afspraak over een maximum van drie buitenlanders per club van de baan is. Ook HGC doet eraan mee, met drie Engelsen, een Ier en een Canadees.

Vogels heeft er begrip voor. „Te veel buitenlanders? Je kunt ook zeggen dat de clubs die toppers nodig hebben om de jeugd op te leiden. Veel Nederlandse internationals zitten bij Bloemendaal en Amsterdam. Dan komen andere clubs bij buitenlanders terecht.”

De HGC-buitenlanders zijn er volgens hem wel degelijk voor de lange termijn. „Ze geven training, ze maken jonge jongens beter. Dat is zeer verantwoord. Zij houden absoluut niet onze eigen jongens uit het eerste. Dan doe je iets niet goed. Je kunt een corner uit Pakistan halen, maar je moet ook zelf opleiden.” Maar hij erkent dat het aantrekken van buitenlanders voor sommige clubs deels noodzaak is. „Niemand wil eruit vliegen.” Hij hoopt op meer regulering in het tophockey. Een alternatief is volgens hem een betere spreiding van de Nederlandse topspelers over de clubs. „Dat is beter dan acht Nederlandse internationals bij één club. Zulke clubs kunnen makkelijk zeggen dat de rest maar drie buitenlanders mag opstellen.”

De bond zou er ook voor moeten zorgen dat topspelers langer blijven hockeyen. „Wie klaar is met studeren, is 25. Veel jongens twijfelen of ze niet moeten gaan werken. Van de bijdage van NOC*NSF kun je geen huis kopen. Als Nederlandse toppers bij hun club een goede boterham kunnen verdienen, kunnen talenten opgroeien onder hun leiding.”

Vogels ziet met lede ogen aan hoe talenten worden weggelokt bij hun clubs. „Ik vind het verschrikkelijk, al die wildwestverhalen aan het einde van het seizoen, hoeveel je wel niet kunt verdienen bij een andere club. Als je ziet wat sommige jongens durven vragen, een auto, of een huis, terwijl ze nog niks hebben gepresteerd, denk ik: als een andere club dat wil betalen, ben je voor de rest van je leven al verpest. Eerst investeren in jezelf. Ik zou het niet hebben durven vragen op die leeftijd.”