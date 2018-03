'We begrijpen niet hoe we hier in terecht kwamen'

Bubbels. Steentjes. Gruis. Het eerste is een hennepras, het tweede een ander woord voor hennepstekjes en onder het laatste worden de restanten van hennepplanten verstaan. Het jargon in de wereld van de hennephandel is gevarieerd, zo bleek deze week tijdens een omvangrijk proces tegen wiettelers en -handelaren uit het Westland. In totaal staan 48 personen terecht voor de Haagse rechtbank.

Een centrale rol in het proces spelen zes hoofdverdachten, waaronder drie broers uit Naaldwijk. Een van hen, Jan R. (48), stond maandag tijdens de eerste zittingsdag samen met een andere hoofdverdachte Gerrit van den B. (49) terecht. Zij worden verdacht van handel in hennep, maar ook van witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Rechter E. Timmermans, die de leiding heeft, kijkt geamuseerd over haar bril als aan het eind van de eerste zittingsdag Van den B. een paar slotwoorden spreekt. „We zijn hardwerkende mensen die de zaken goed voor elkaar hebben. Ik begrijp zelf ook helemaal niet hoe we hier nu in terecht zijn gekomen”, zegt de Naaldwijker. Het beeld van de vermoorde onschuld heeft hij de hele dag volgehouden en wordt door zijn raadsman P. Hoogendam geheel overgenomen. Hij vraagt dan ook vrijspraak voor Van den B. en zijn medeverdachte Jan R., nadat officier van justitie Y. Vogelenzang fikse gevangenisstraffen van respectievelijk achttien en vijftien maanden heeft geëist.

De illegale wietteelt waarvan het Openbaar Ministerie de twee beschuldigt, werd verricht door Polen, zegt de advocaat. Daar hadden zijn cliënten helemaal niks mee te maken. Hetzelfde geldt voor de beschuldiging van witwassen van „crimineel geld” of diefstal van stroom, zoals de dagvaarding vermeldt. Dat de hennepplanten fiks groeiden in de panden van Jan R. was gewoon toeval, zegt de advocaat.

Schuldbewuster toonden de twee broers van Jan R., Pieter en Gerard, zich gisteren. Zij erkennen te hebben gehandeld in stekjes. Maar de twee belangrijkste beschuldigingen van de officier van justitie - handel in gedroogde wiet en deelname aan een criminele organisatie - verwerpen zij. De advocaten van de twee broers wijzen erop dat de broers het meeste geld op legale wijze verdienen, zoals met glasbouw en de handel in tuinbouwmateriaal. M. Kok, advocaat van Gerard R., rekent uit dat met de handel in hennepstekjes 12.500 euro verdiend is, terwijl het hele bedrijf een omzet van acht ton heeft. „Achteraf is de stekkenhandel een domme vergissing”, zegt Kok. De advocaten vinden dat de door de officier geëiste onvoorwaardelijke celstraffen van 21 maanden (Pieter) en 18 maanden (Gerard) in voorwaardelijke straffen moeten worden omgezet.

De officier van justitie ziet het toch wat anders. Volgens haar is het feit dat er alleen voor de handel van hennep en stekjes een aparte telefoon werd gebruikt een teken van professionaliteit. Net als het feit dat het ‘zakelijke’ contact met afnemers die in aanraking waren gekomen met de politie resoluut werd verbroken. Ook herkent zij een aantal kenmerken van een criminele organisatie: duurzaamheid, structuur en hiërarchie. Wel wijst de officier erop dat er geen sprake is geweest van geweld en intimidatie, gebruikelijk bij criminele organisaties.

Het omvangrijke proces, dat nog duurt tot en met vrijdag, is een uitvloeisel van een grootschalig onderzoek tussen maart 2006 en mei 2007 waarbij hennepkwekers en -handelaren zijn gevolgd en hun telefoons werden afgetapt. Voor het Openbaar Ministerie is de zaak met bijna vijftig verdachten en een dossier van tienduizenden pagina’s, belangrijk. Volgens officier van justitie Vogelenzang is er een grote handel in hennep ontstaan waarin snel veel geld wordt verdiend. Dat geld wordt witgewassen en brengt zo schade toe aan de samenleving.

In haar requisitoir geeft de officier ook aan dat het een ernstig misverstand is om te denken dat softdrugs onschuldig zijn. „De mythe dat softdrugs zonder gevaren zijn is wel doorgeprikt, dat hasj psychoses kan veroorzaken is wetenschappelijk aangetoond”, zegt Vogelenzang.

Hoewel de meeste verdachten afkomstig zijn uit het Westland, stond slechts een van de achttien ontmantelde kwekerijen die tijdens het proces aan bod komen in deze gemeente. Toch worden ook ín het Westland regelmatig hennepkwekerijen opgerold en partijen wiet inbeslag genomen. Vorige week nog werd in Maasdijk een partij van 612 kilo gevonden met een straatwaarde van bijna twee miljoen euro.

„Pijnlijk”, noemt Jos van der Knaap, voorzitter van ondernemersorganisatie LTO Glaskracht Westland, de vele wietvondsten in de kassenstreek. Hij denkt dat het om „kleine vlekjes” gaat. De hennepkwekerijen bevinden zich volgens de Westlandse burgemeester Sjaak van der Tak vaak „achteraf in een oud tuinderslaantje”.

Ze tasten wel het imago van het hele Westland aan, merkt burgemeester Van der Tak. Ondernemers willen van het slechte imago af, zegt hij. „Het is een Westlands probleem. Daarom blijven wij er als overheid scherp opzitten.”

De rechter doet op 10 oktober uitspraak.