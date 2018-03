Warmer klimaat is niet heel belangrijk voor verspreiding vogels

Veel uitspraken over het uitsterven van soorten als gevolg van klimaatverandering hebben geen wetenschappelijke basis. Het is helemaal niet zeker of de huidige verspreiding van planten- en dierensoorten door het klimaat wordt bepaald. Dan kun je ook niet aangeven hoe de verspreiding verandert als het klimaat opwarmt. Colin M. Beale en collega’s van het Macaulay Institute of Land Use Research in Aberdeen concluderen dat uit onderzoek naar de bruikbaarheid van het begrip ‘klimaat-envelop’ voor het voorspellen van klimaateffecten (Proceedings of the National Academy of Siences, early edition).

De klimaatenvelop is een beschrijving van de klimatologische grenzen die de huidige verspreiding van een planten- of dierensoort zou bepalen. Deze grenzen worden uitgedrukt in zoiets als de minimum temperatuur van de koudste maand, de lengte van het groeiseizoen, aanwezig bodemvocht, etc.

De methode is in hoge mate statistisch. Voor een bepaalde soort wordt in een grof raster (van bijvoorbeeld 50 bij 50 km) vastgesteld waar hij wel of niet voorkomt. Dit patroon wordt dan met een statistische toets gekoppeld aan een klimatologisch patroon dat er de beste overeenkomst mee vertoont. Beale c.s. bepaalden klimaatenveloppen voor honderd Europese broedvogels aan de hand van het verspreidingspatroon dat de Europese broedvogelatlas vermeldt. Ze ontdekten dat allerlei door de computer ‘verzonnen’, lukrake verspreidingen van vogelsoorten (ecologische ‘nulmodellen’) vaak net zo goed of zelfs beter aan bepaalde klimatologische grenzen waren te koppelen. Alleen voor uitgesproken noordelijke vogelsoorten bleek de werkelijke verspreiding door het klimaat bepaald te worden.

Andere onderzoekers hadden de klimaatenvelop-methode in 2004 al ‘ecologisch naïef’ genoemd. In Nature (8 januari 2004) was een dramatisch soortenverlies voor 2050 berekend. In werkelijkheid, stellen Beale c.s., wordt de verspreiding van soorten ook bepaald door competitie en predatie, evolutionaire aanpassing, beperkte bereikbaarheid, toeval en – tegenwoordig – habitatvernietiging.

Karel Knip