Wakker door geluid van dennenappels

Marilou Verhoef-Marcus (50) en haar man doen niets liever dan buiten verblijven. Ze gaan zelfs zo ver dat ze na een grondige verbouwing van hun huis, nog altijd liever in hun boomhut slapen in de tuin.

Hoe komen jullie bij een boomhut?

„Wij zijn echte buitenmensen, ook in de winter. Dan trekken we een dikke jas aan, zetten we een pet op. We wonen in België, vlakbij Leuven en hebben een heerlijk grote tuin waar we verschillende terrassen hebben aangelegd. We kunnen overal zitten, met uitzicht op prachtige maïsvelden en bossen. Daarnaast gaan we graag op Safari met de kinderen.”

En daar heeft u in boomhutten geslapen?

„Buiten slapen is zo heerlijk. We kampeerden al geregeld in eigen tuin. We hebben vier zonen en in het weekend gaan die natuurlijk uit. Als wij in onze eigen tent sliepen, hadden wij – en zij ook trouwens – nergens last van. En als we wakker werden, stonden de reeën om ons heen.”

U kampeerde in uw eigen tuin?

„Klinkt dat zo raar? Het is heerlijk. Al moet je altijd even wennen. De eerste nacht slapen we nooit zo goed. De laatste keer dat we op safari waren, sliepen we in prachtige safaritenten met aparte kamers en badkamers. Terug in Nederland hebben we die nog gezocht, maar helaas nooit gevonden. Daarna had ik een ander plan bedacht.”

Een boomhut.

„In Franse bladen las ik over een Fransman die prachtige boomhutten kon maken. Mijn echtgenoot werd 50 jaar en ik dacht dat zo’n hut een mooi cadeau was. Hij vond het ‘wel aardig’. Was niet geheel enthousiast.”

Dat moest dus een ander cadeau worden?

„Inderdaad. Het is een nieuwe golfset geworden. Maar toen ik 50 jaar werd, wist ik meteen wat ik wilde. Die Fransman bleek peperduur, dat was niet zo nodig. Om ideeën op te doen hebben we nog wat hotels bezocht met hotelkamers in boomhutten. Na verder zoeken op internet, kwam ik uiteindelijk bij Wim Kroes van De Boomhut terecht. Hij maakt vooral hutten voor kinderen, maar kon ons ook helpen. Het toeval wilde dat hij in Zwolle woont, waar ik geboren ben.”

Dat moest goed komen.

„Hij heeft de plek bekeken, een tekening gemaakt en is aan het werk gegaan. Het was nog een hele klus. Het huisje is geheel van cederhout gemaakt, wat overigens heerlijk ruikt. Bijkomend voordeel is dat we geen last meer hebben van insecten. De hut ligt niet hoog, zo’n anderhalve meter boven de grond, en heeft een terras waar precies twee stoeltjes en een tafeltje kunnen staan. Binnen is een grote slaapkamer, met vanuit bed een prachtig uitzicht. Het raam is onze flatscreen.”

Wat kost de boomhut?

„Ongeveer 9.000 euro. We hebben net ons huis laten verbouwen en dat bedrag daarin opgenomen. Het huis is prachtig, maar we zijn dus liever buiten. Wakker worden doordat eekhoorns dennenappels op het houten dak gooien en een duik nemen in de zwemvijver, daar worden we heel gelukkig van.”

Willemijn van Benthem