VS moet kiezen tussen diverse kwaden

De aandelenmarkten lopen weg met het idee van een Toxic Relief Fund (kortweg TRF, een overheidsfonds voor slechte leningen). De bekendmaking donderdag dat de Amerikaanse autoriteiten naar manieren zoeken om „iets te doen aan de illiquide bezittingen op de balansen van de banken” werd met gejuich ontvangen. De koersen op de mondiale aandelenmarkten stegen met 4 tot 8 procent. De aandelen van veel grote Britse banken werden in één klap 25 tot 40 procent meer waard.

Maar zelfs als het de regering lukt om uit te vinden hoe ze het vuil van het financiële systeem naar haar eigen balans moet verplaatsen, kan zij nog steeds te maken krijgen met de problemen van de met veel te veel vreemd vermogen opgezadelde balansen, waardoor de crisis in feite is ontstaan.

Er zijn nog weinig details over het plan bekend, en dat is geen wonder. Het goede nieuws is dat politici, toezichthouders, centrale bankiers en topmensen uit het bedrijfsleven allemaal bang genoeg waren om het waar dan ook over eens te worden. Het slechte nieuws is dat het lastig en duur zal zijn, en het risico met zich meebrengt dat de banken en andere financiële partijen er niets van zullen leren.

De vragenlijst is indrukwekkend. Welke bezittingen moeten als toxic (giftig) of illiquide worden aangemerkt? Hoe moeten die gewaardeerd worden? Hoe hoger de bezittingen worden gewaardeerd, des te groter de kosten voor de belastingbetaler; hoe meer zij worden gewaardeerd op basis van de huidige omstandigheden, des te minder deze ingreep zal helpen.

Dan is er nog het vraagstuk wie er aan deze reddingsoperatie mogen deelnemen. Ook hedgefondsen, private equityfirma’s en institutionele beleggers? Het is bijna onvermijdelijk dat de meest onverantwoordelijke spelers aan het langste eind zullen trekken. En hoe zal de overheid het gif uit zijn nieuwe portefeuille aan bezittingen kunnen verwijderen? Aan wie kan het worden toevertrouwd om dit fonds te beheren?

Zelfs als de TRF zo ongeveer doet wat zij moet doen, zal het financiële stelsel niet in veiligheid zijn. Het Amerikaanse financiële systeem kampt met veel te veel vreemd vermogen en te weinig eigen kapitaal. Maar iedere poging om het systeem te verlossen van schulden leidt tot prijsdalingen voor bezittingen die met schulden zijn gefinancierd.

Als een TRF het tempo waarin de ontwikkelingen elkaar opvolgen weet terug te brengen van razendsnel naar bedaard, kan het financiële systeem misschien geleidelijk zijn balans hervinden. Als de TRF niet werkt, staat Uncle Sam voor een reeks van verdere moeilijke keuzes.

Zelfs als de TRF slaagt, zal het Amerikaanse begrotingstekort stijgen. Maar als zij niet slaagt, zal het eindresultaat uit dramatisch hogere tekorten en inflatie bestaan. Gezien het feit dat de inflatie al op de loer ligt en het land een grote internationale schuldenaar is, zou het gevolg een onderuitgehaalde munt zijn.

Edward Hadas en Hugo Dixon

Vertaling: Menno Grootveld