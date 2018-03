VS maken fouten, maar de EU zeker ook

Worldconnectors Lubbers, Voorhoeve, Pronk en Lambooy maken zich er wel bijzonder makkelijk vanaf in hun pleidooi voor een betere wereld (Opiniepagina, 5 september). De bewering dat Amerika botte machtspolitiek zou bedrijven, behoeft enige nuance. De vraag is namelijk tegen wie deze ‘botte’ politiek gericht is: dat blijken dan oneindig veel bottere landen of de Talibaan, Al-Qaeda of bijvoorbeeld de Moslimbroederschap te zijn. Helemaal bont maken de auteurs het door te beweren dat Rusland terecht een gevoel van ‘vernedering’ heeft. Het feit is dat Rusland een afschuwelijke ideologie heeft voortgebracht, het halve Europese continent een halve eeuw systematisch heeft leeggeplunderd, geterroriseerd en vooral in cultureel, politiek en moreel opzicht heeft verwoest. De blijkbaar nog steeds niet goed doorgedrongen vernietiging van de civil society, rechtsstaat en morele waarden in Rusland doet het ergste vrezen voor hun beoordelingsvermogen.

Duitsland voelde zich na Versailles ook op goede gronden vernederd, maar dat rechtvaardigt op geen enkele wijze de naziagressie. In het huidige Rusland heeft geen enkele afrekening met en verantwoording voor het verleden plaatsgevonden, in tegenstelling tot Duitsland na WO II. Stalin is weer de grote held, Poetin is de nieuwe Leider, de communistische dialectiek is weer beleid, met KGB-methoden wordt de interne oppositie (fysiek) uitgeschakeld en de georganiseerde misdaad regeert het land. Verder verkeert Rusland in een deplorabele staat, alleen terend op fragiele olie- en gasinkomsten. Met Rusland valt niet te praten, uitsluitend ‘botte’ machtspolitiek kan deze nog veel bottere dictatuur van repliek dienen. Uiteraard is het makkelijk de confrontatie uit de weg te gaan, zoals ten tijde van de kruisrakketen, ‘Srebrenica’ en jarenlange Europese onderhandelingen met Milosevic.

Amerika maakt ongetwijfeld vele fouten, maar dat is niet alleen inherent aan handelen, maar vooral aan de Europese bondgenoten. Darfur, Rwanda, de Balkan, Cyprus, Nordstream: wat een overtuigend Europees optreden. Worldconnectors ademt de gesubsidieerde sfeer van Hollanditis.

Maarten Koning

Amsterdam