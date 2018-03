Voorjaar 2009

Gelukkig zijn er genoeg rijke klanten in Azië, Rusland en Saudi-Arabië, want van hun Amerikaanse en Europese clientèle hoeven ontwerpers als Calvin Klein, Raph Lauren en Donna Karan het voorlopig niet te hebben. Geldzorgen vervangen de gedachten aan een nieuwe, dure designer-garderobe. Zelfs een handtas is nu te veel gevraagd. En van een nieuwe presidentsvrouw als stijlicoon is voorlopig geen sprake, de stijl van Michelle Obama en Cindy McCain is daarvoor niet uitgesproken genoeg en zal weinig invloed hebben op verkoopcijfers van een Oscar de la Renta of Diane von Furstenberg.

Maar misschien dat de collectie van Marc Jacobs inspireert tot een andere manier van kleden. Jacobs ‘recyclede’ de Amerikaanse jaren dertig stijl tot een bonte collectie waarin hij ruiten, stippen en vlekken, mat en glanzend mixte en het accent op de taille legde plus een slank silhouet. De meest toonaangevende ontwerper van dit moment gebruikte de periode van een grote Amerikaanse recessie om te laten zien dat je met oud iets heel nieuws kunt maken.

Nu is mode de laatste decennia al een grote recycling van ideeën, alleen pakt het niet altijd treffend uit en blijft het vooral bij goede bedoelingen en een hoop slimme styling. Neem Oscar de la Renta, hofleverancier van het Witte Huis, zijn stijl kun je van te voren uittekenen. Maar ook bij een Zac Posen – vrij jong nog en kind aan huis bij celebrities – weet je dat het vooral divakleren zullen zijn met een sexy ondertoon.

De drie grote namen – Calvin Klein, Donna Karan en Ralph Lauren – doen waar ze goed in zijn, maar zoeken hun vernieuwing in materialen, silhouetten en onverwachte thema’s of kleuren. Aan hun collecties is te zien dat ze het (commerciële) vak verstaan, maar ook dat voor hen mode vooruitgang.

De nieuwe voorjaarsmode bevat vooralsnog weinig echt nieuwe ideeën: nog steeds veel jurkjes met weliswaar een optimistische lengte tot de knie, veel wit en glanzende, soepel vallende materialen en fantasieprints. Hopelijk vertellen de collecties in Milaan en Parijs meer. Wordt vervolgd.