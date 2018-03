Voetballer Ron Vlaar is voor zeker een half jaar uitgeschakeld. Bij de verdediger van Feyenoord is gisteren tijdens een kijkoperatie opnieuw een zware knieblessure vastgesteld. Hij heeft schade opgelopen aan een kruisband. Dat gebeurde woensdag tijdens de training in een duel met Kevin Hofland. Vlaar miste het grootste deel van vorig seizoen door een ingescheurde voorste kruisband, ook aan zijn linkerknie.