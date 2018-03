Vitaminen en goede doelen

Een witte juten zak hangt ingelijst aan de muur van zijn directiekamer. World Food Program (WFP) staat erop, en het aantal vitaminen dat deze zak bevat. Feike Sijbesma, topman van DSM: „Een Afrikaanse president vertelde op een congres dat hij niet weet of hij blij moet zijn met alle voedselhulp. Mensen blijven wel leven, maar blijven ook ziek. Ik vond het cru, maar begreep het. Met koolhydraatrijk eten blijven mensen in leven, omdat ze de juiste hoeveelheid calorieën krijgen. Maar ze krijgen niet de juiste hoeveelheid vitaminen en mineralen binnen om gezonder te worden, zodat ze kunnen bijdragen aan de economie van hun land.”

DSM produceert vitaminen. „Die toespraak raakte mij en ik heb de baas van het WFP van de VN gezegd dat wij wilden helpen. We stellen nu onze mensen en expertise ter beschikking. De VN had een probleem, terwijl wij de oplossing in huis hadden.”

De juten zak is een souvenir van een reis die Sijbesma een paar maanden geleden op uitnodiging van het WFP naar Bangladesh maakte. Net als een doos met sachets die hij met een mes even openpeutert. „Kijk, dit strooien mensen dan over de rijst.” En een pak koekjes met vitamine-supplementen, die op zijn vergadertafel staat. „Ik heb in mijn leven veel armoede gezien. Maar het is achter de ruiten van je auto heel anders oordelen dan wanneer je met mensen op de grond hebt gezeten, met hen gepraat hebt en hen aangeraakt hebt.”

Sijbesma heeft met DSM nooit zo de publiciteit gezocht met zijn steun aan het WFP, zoals generatiegenoot Peter Bakker van TNT dat veel meer deed. „Naast geld verdienen voor de aandeelhouders wil je iets goeds doen voor de samenleving. En de medewerkers die je naar projecten stuurt, hebben de ervaring van hun leven. Die biedt je ook zingeving aan.”

Sijbesma behoort met zijn 49 jaar tot de jonge garde onder de bestuursvoorzitters van AEX-fondsen. Hij volgde vorig jaar Peter Elverding op, nadat hij al acht jaar in de raad van bestuur had gezeten. Hij geeft nu leiding aan een bedrijf met 24.000 werknemers in Europa, de VS en Azië. In zijn debuutjaar stevent DSM, ondanks de matige economische omstandigheden, op een recordwinst af.

Op zijn reis door Bangladesh hield Sijbesma een blog bij. Zijn voorlichters haalden er alleen de tikfouten er uit. „Ik wilde het informeel en recht voor zijn raap houden. Met alle emoties en gevoelens van machteloosheid toen ik in een dorpje kwam dat niet meer werd geholpen. Het geld van het WFP was door de hoge voedselprijzen op. Twee tot drie keer per dag tikte ik een stukje, zittend in het zand. Er waren duizenden hits en ik kreeg veel e-mails van medewerkers. Ik was ook zeer aangedaan door wat ik heb gezien. Als je dat toont met eigen teksten en foto’s, zien je mensen je vanuit een andere hoek. Je bent dan niet die man met pak en das die in het jaarverslag vertelt dat we weer allemaal hard hebben gewerkt en het goed hebben gedaan.”

Tien jaar geleden zou een bestuursvoorzitter zich toch niet zo kwetsbaar hebben opgesteld?

„Ik ben waarschijnlijk informeler en directer. Zoek contact met de organisatie, via zo’n blog, e-mails en een videofilm. En ik bezoek op de dag dat we kwartaalcijfers presenteren ook een van onze locaties. In de kantine waar net nog de kroketten worden gebakken, leg ik dan uit wat de medewerkers in de krant of op internet lezen die dag. Een van de ergste dingen die je in deze functie kunnen overkomen, is dat je geïsoleerd raakt. Alle 24.000 medewerkers kunnen mij mailen, en dat wordt niet gefilterd door een secretariaat of concernstaf.”

Hoe vaak bent u in deze kamer?

„Gemiddeld 30 procent van de tijd. Ik ben ook 30 tot 40 procent in het buitenland. Mijn collega’s van de raad van bestuur zitten ook hier. Voor het eerst hebben we twee niet-Nederlanders na vele jaren met een volledig Nederlands bestuur. We kunnen niet meer in het Nederlands vergaderen. Het maakt ons veel internationaler. We hebben een diversiteitsbeleid waarbij we meer verschillende nationaliteiten willen binnenhalen én meer vrouwen. Daarvan hebben we er, zeker in de top, veel te weinig.”

Dus schrijft u harde doelstellingen voor de benoeming van vrouwen in uw jaarverslag op.

„We hebben bewust gekozen niet te kijken naar de compositie van teams of businessgroepen waarin een percentage vrouwen moet zitten of een andere nationaliteit moet zitten. Ik was bang voor een negatieve sfeer. We zoeken mensen buiten de organisatie, zijn steeds mensen aan het bevorderen. Van hen moet minstens een kwart vrouw zijn. Dat is lastig voor een technologieconcern. Dit is de eerste stap en daarom zeg ik nu nog niet dat de helft vrouw moet zijn.”

Is dat uit politieke correctheid of uit angst voor een mensentekort?

„We willen een ander gedrag binnen DSM. Daar gaat het om. Ons diversiteitsbeleid hangt samen met onze strategie die is gebaseerd op trends in de wereld. Die hebben te maken met klimaatverandering, zorg voor energie, het feit dat we ouder worden maar wel gezond willen blijven. Maar ook met de verborgen honger in de Derde Wereld, met andere wensen die we als samenleving hebben op het gebied van ‘connectiviteit’ en mobiliteit. En we hebben natuurlijk de opkomende economieën in India en China. Daarom hebben we gekozen voor de onderdelen die antwoorden kunnen geven op de vragen van nu. Biotechnologie, voeding, ‘farma’ en hoogwaardige materialen. De andere onderdelen gaan we verkopen. Als je in je eigen verhaal gelooft, kun je ook harder groeien dan de wereldmarkt. Wij groeien met 5 procent, het dubbele van de economische groei in de wereld. Om dat te bereiken moet je open staan voor dingen. Diversiteit helpt.”

U zegt: DSM is te veel naar binnen gericht en heeft buitenstaanders nodig?

„In het verleden waren we als DSM in de kolen en later in de petrochemie heel erg gericht op operational excellence: alle dingen heel goed doen. Dat was ook cruciaal. Zo denk je lang na of je heel grote krakers wil neerzetten. Flexibel opereren op markten lag toen anders. De afgelopen jaren zijn we een heel ander bedrijf geworden. Hoogwaardiger, innovatiever, flexibeler, meer gericht op behoeften van consumenten. Dan voeg je externe oriëntatie, innovatie en flexibiliteit aan die operational excellence toe.”

Er zijn ook succesvolle bestuurders die alleen managen op financiële doelen.

„Ik ken ze, maar het is niet mijn manier. Ik kan niet sec op cijfers managen. Ik wil weten waarom je iets wel of niet kunt doen. Er kunnen goede redenen zijn waarom iemand zijn doelen niet haalt.”

Hoe gaat u om met de 4.000 Chinese werknemers die meer uit een commandostructuur komen?

„We werken in een internationale organisatie en hebben met ander culturen en landen te maken. Je gaat niet rond Thanksgiving een grote internationale sessie organiseren, want dan wil een Amerikaan een lang weekend bij zijn familie zijn. En je moet ook rekening houden met het Chinese nieuwjaar. Midden februari ligt dat land heel even stil. En in Nederland is het vrij makkelijk elkaar uit te dagen en het niet eens te zijn met je baas. Dat is in Zwitserland al behoorlijk anders en in China nog anders. In je organisatie kunnen mensen zich anders opstellen, maar thuis snapt niemand daar wat van. Als ik me in Zwitserland heb aangepast en me thuis in de familiekring exact zo gedraag, vraagt mijn familie ook of er iets mis is. ‘Ben je weer op zo’n cursus geweest?’, zeggen ze dan.”

Wanneer bent u geslaagd bij DSM?

„Mensen moeten hun authenticiteit kunnen ontwikkelen. En ik wil zelf authentiek blijven. Als we alle innovaties doorvoeren en onze strategie lukt, zijn we geslaagd. Dat gaat alleen als we diversiteit hebben, als die organisatie niet bijziend is, als dit bedrijf ervoor zorgt dat het goed is voor alle stakeholders, niet alleen voor de aandeelhouders.”

U praat niet over ‘goede financiële resultaten’.

„Ook, maar nee, je zal me nooit horen zeggen dat ik alleen een bepaalde aandeelhouderswaarde wil creëren. We willen deze onderneming ergens brengen, dat goed is voor de aandeelhouders, de klant en onze eigen mensen. Daarom geloof ik ook in sustainability, of rentmeesterschap. Niet alleen voor nu, ook voor de volgende generaties. Anders kan ik het niet verantwoorden naar mijn eigen kinderen.”

Dus u zet die duurzaamheid in slechtere tijden niet op een lager pitje?

„Nee, als het morgen even wat slechter gaat, kunnen we niet zeggen dat het World Food Program pas op de plaats moet maken of dat we de investering in de afvalwaterzuivering moeten uitstellen. Als ik ’s ochtends in de spiegel kijk, wil ik het gevoel hebben een bedrijf te leiden waarbij ik me happy voel. Als ik me dat niet voel, moet ik me afvragen waar ik mee bezig ben.”

LOOPBAAN Feike Sijbesma is sinds mei 2007 bestuursvoorzitter van DSM. Daarvóór was hij al acht jaar lid van de raad van bestuur van het bedrijf. Na zijn studies Medische Biologie in Utrecht en Bedrijfskunde in Rotterdam begon hij zijn carrière in een strategische functie bij de farmaceutische divisie van Gist-brocades uit Delft. Dat bedrijf werd in 1998 overgenomen door DSM, waar hij de baas werd van de voedingsmiddelendivisie. Sijbesma is getrouwd en heeft twee kinderen.