Vervolgde uitgever: 'Het is maar een klein boekje'

Op de eerste rij van de Portugese synagoge in Amsterdam zit een kleine, onopvallende man. Hij is zichtbaar onder de indruk van de lof die hem vanachter het katheder wordt toebedeeld, hoewel het niet de eerste keer is dat Ragip Zarakolu (1948) een internationale onderscheiding ontvangt voor zijn decennialange strijd om teksten die in zijn thuisland Turkije omstreden zijn te publiceren. In 2005 ontving hij de Freedom of Expression Award van de Noorse schrijversvakbond, zijn inmiddels overleden echtgenote en uitgeverskompaan Aysenur Zarakolu zou in 1998 op de Frankfurter Buchmesse een belangrijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen. Zou, want na het zoveelste geschil tussen het uitgeversechtpaar en de Turkse staat was Aysenur's paspoort afgenomen. „Het is lastig om als uitgever positief te blijven, maar het feit dat steeds meer uitgevers en auteurs zich verenigen geeft hoop”, zegt Zarakolu.

Vanaf het moment dat Zarakolu in 1977 samen met zijn vrouw uitgeverij Belge startte, werd hij veertig keer aangeklaagd. De Belge-boeken over onder andere de Armeense genocide van 1915 zijn verwerpelijk, aldus de Turkse staat. Vanwege het „beledigen van de Turkse identiteit,” dat in een speciaal wetsartikel ligt vastgelegd, moest Zarakolu keer op keer voor de rechter verschijnen. Op dit moment dreigt hij voor vier jaar het gevang in te gaan wegens weer zo'n publicatie, maar Zarakolu is bereid om het gevecht „tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te voeren.”

Ana Maria Cabanellas, de voorzitster van de IPA (International Publishers Association), benadrukte donderdag in haar speech dat behalve een mogelijke veroordeling, ook de aanklacht zelf voor grote druk op Zarakolu zorgt. „Een uitgever in de rechtbank is een uitgever die zich genoodzaakt ziet tijd en geld te steken in iets buiten zijn bedrijf.” Verder noemde Cabanellas de toekenning van de prijs aan Zarakolu „een teken aan Turkije dat het zijn wetten moet aanpassen aan de richtlijnen van de EU.”

„Het is eigenlijk maar een klein boekje dat me dit keer in de problemen heeft gebracht,” zegt Zarakolu na de prijsuitreiking. „The truth will set us free van George Jerjian was alleen maar bedoeld om de deur naar een open dialoog open te zetten omtrent de Armeense genocide. Het kan een waardevol document worden voor onderzoekers van de kwestie. Dat is vanaf het begin van mijn uitgeversloopbaan mijn doel geweest: om in Turkije een open dialoog te krijgen over zulke heikele kwesties.”

In 2004 was Zarakolu in een gesprek met een Nederlandse journalist hoopvol gestemd over de toekomst van Turkije. Die positieve houding heeft hij helaas moeten terugschroeven. „De Turkse staat heeft beloftes gedaan om toe te treden tot de EU maar ze niet waargemaakt. Eigenlijk zijn we er in geluisd, want sinds 2005 zijn er met behulp van het wetsartikel al meer dan duizend mensen veroordeeld voor het beledigen van de Turkse identiteit.”

Zarakolu blijft ondanks de tegenslagen strijdbaar. „Het doel moet zijn om Verlichting in Turkijke te brengen. En hoewel ik met die mening nog tot een minderheid in Turkije behoor, is de groep groeiende. Bovendien maken we als minderheid een hoop lawaai,” zegt hij lachend.