Venezuela stuurt critici het land uit

Venezuela heeft twee medewerkers van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) het land uitgezet nadat zij een rapport hadden gepresenteerd waarin president Hugo Chávez wordt gekritiseerd vanwege zijn politieke intolerantie. De twee, een Chileen en een Amerikaan, zijn volgens de Venezolaanse regering schuldig aan ”anti-staatsactiviteiten” met steun van de VS. HRW, dat zijn hoofdkwartier heeft in de VS, stelde in een reactie: ”Chávez kan de boodschapper eruit trappen, maar hij bevestigt de boodschap slechts - burgerlijke vrijheden staan onder druk in Venezuela.”