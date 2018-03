Wat een vreemd artikel over de grotere kans op stotteren door tweetalig opgroeiende kinderen.

Ik woon in Italië bij een Europese school (zoals er ook een in Bergen NH staat) en daar zijn zeer veel kinderen twee- of meertalig. Ik heb 18 jaar meegedraaid op die school (lagere school en VWO) omdat ik er drie dochters had: nog NOOIT een stotterend kind gehoord hier. En mijn eigen 3 dochters zijn drietalig: (Nederlands, Engels en Italiaans). Zij schakelen zonder moeite over.