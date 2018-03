Tien kleine paters naar Brazilië

Omdat God op een dag opbelde. Omdat de narigheid en de armoede thuis niet te harden waren. Of om de negertjes te bekeren die in de rimboe blanke mannen in de pot kookten. Het zijn een paar van de beweegredenen die de mannen noemen als je ze vraagt hoe het toch allemaal zo gekomen is?

Twaalf jaar oud waren ze toen ze op het seminarie van de paters karmelieten in Zenderen aan hun studie voor het priesterschap begonnen. Het in 1890 opgerichte gymnasium in een katholieke Twentse enclave is een kostschool voor ‘mensenvissers’ die, volgens het schoolreglement van destijds, „jongelingen een degelijke, godsdienstige opvoeding verschaft”.Als ze zeventien jaar zijn, houdt pater Raphael Hazewinkel vlak voor de zomervakantie een gastcollege over het boeiende en nuttige missiewerk in Brazilië.

En wie wil er later ook missionaris worden, vraagt de pater aan het einde van de lezing.

Tien jongens steken hun hand op. Vier maanden later, op een frisse zaterdagmiddag 27 oktober 1956, vertrekken de minderjarige knapen aan boord van de SS Lavoisier vanuit de haven van Antwerpen naar Brazilië.

In parochies die soms bijkans de omvang hebben van het vaderland gaan de Nederlanders – na tien jaar studie – aan de slag om de Blijde Boodschap van de wereldkerk te verspreiden. Het is een periode waarin Nederland zich onderscheidt als exporteur van aardappelen en priesters. In 1963 zijn er wereldwijd 8.806 Nederlandse missionarissen actief.

De tien Nederlandse frontsoldaten van Onze Lieve Heer moeten hun weg vinden in een exotisch land waar rechtse militairen, linkse bevrijdingstheologen en het Vaticaan strijden over de koers van de kerk. In het boek Tien paters op Gods grote akker worden de sporen gevolgd van de leden van de groep. Aan de hand van interviews, brieven, documenten en foto’s wordt beschreven hoe het de avonturiers in monnikspij de afgelopen vijftig jaar verging.

De Nederlanders trekken naar alle uithoeken van Brazilië. Pater Geert Emming uit Musselkanaal reist zelfs diep het Amazonegebied in om de reuzenindianen te ontmoeten die nog nooit een blanke hebben gezien. Maar uiteindelijk lijkt de geschiedenis van de mannen onwillekeurig op het verhaal van de tien kleine negertjes: steeds waait er eentje af.

Velen zijn geroepen maar slechts weinigen zijn uitverkoren, zeggen de kloosterlingen als er weer eentje afhaakt. Tukker Henk Goorhuis stapt als eerste uit zijn pij. Ziek van heimwee wordt hij na een dikke twee jaar weer terug naar Twente gestuurd. De laatste die totaal gedesillusioneerd het klooster verlaat – vlak voor zijn 47ste verjaardag – is Jan Dam uit Brunssum. „Je hebt angst een nieuw leven te beginnen. Ik durfde het ook niet tegen mijn ouders te vertellen. Ik was de trots van de familie.”

Twee van de tien Nederlanders zijn tot op de dag van vandaag pater. Hennie Haamberg uit Tilligte en Piet Jansen uit Schinveld wonen nog steeds in inmiddels vrijwel lege Braziliaanse kloosters. Terwijl de anderen trouwden, bleven deze twee hun priesterroeping trouw. „Ik ben een vrome jongen”’, zegt Haamberg. „Ik ben altijd heel rigoureus religieus geweest.”

Maar voor vrijwel iedereen geldt dat ze ook zonder pij hun engagement niet hebben verloren. Antoon Cornelissen uit Wanroij vrolijkt in Minas Gerais religieuze feesten op met zijn met geluidsapparatuur volgestouwde Volkswagenbus. Soms doet hij stiekem de mis.

Jan Dousi uit Oss werkte zich na zijn priesterschap op tot president van de Braziliaanse vereniging van psychoanalisten. Hij is nu steunpilaar en raadsman van Braziliaanse gedetineerden. „Ik heb mijn idealen nooit verloren. Ik blijf de voeten van de mensen wassen.”

Marcel Haenen

Tien paters op Gods grote akker. De laatste Nederlandse missionarissen in Brazilië, Marcel Haenen. Uitgeverij Prometheus/ NRC Handelsblad, ISBN: 978 90 446 1209 7