Televisie Voorkeur

actualiteiten

Nova. Reportage over de makers van de documentaire Last days of the Shimaraef, een film over een eiland in Alaska, bewoond door inuit. Zij raken hun woongebied kwijt omdat het eiland door de stijging van de zeespiegel in zee dreigt te verdwijnen. In de reportage wordt de film aan de bewoners vertoond. Ned.2, 22.15-22.40u.

informatief

Stephen Fry and the Gutenberg press. Acteur en presentator Stephen Fry portretteert de Duitse uitvinder van de boekdrukkunst Johannes Gutenberg (1400-1468). Fry vertelt o.m. hoe Gutenberg de techniek van het drukken ontwikkelde en zijn uitvinding met veel moeite geheim hield tegenover spionnen en malafide investeerders. De vijftiende eeuw was een periode waarin wetenschap en techniek een grote vlucht namen. Gutenbergs uitvinding maakte ook een culturele revolutie mogelijk. BBC 2, 20.30-21.30u.

Rondom 10. Debat over de vraag: mag je agressieve of verwarde demente bejaarden vastbinden? In de zorgsector heet het ‘fixatie’. Soms worden mensen vastgebonden in bed of op een stoel met een ‘Zweedse band’, soms krijgen ze een hek rond het bed. In principe omwille van de veiligheid van de patiënt. Ruim 40 procent van de verpleeghuisbewoners wordt weleens vastgebonden, blijkt uit onderzoek van de universiteit van Maastricht. Dit jaar zouden tot nu toe zeven mensen gestorven zijn aan de gevolgen van fixatie. Een gesprek met onderzoekers, werkers in de zorg en familieleden van patiënten. Verder worden de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek naar de werkdruk in verpleeg- en verzorgingshuizen. Ned.2, 21.10-22.00u.

Arena: The hunt for Moby Dick. Schrijver Philip Hoare reist in het voetspoor van Ishmael, de verteller in de roman Moby Dick van de Amerikaan Herman Melville. Hij bezoekt New Bedford in New England en het eiland Nantucket, ooit het centrum van de walvisvaart en walvisindustrie. Hoare gaat op zoek naar het ware verhaal achter Moby Dick en trekt zelfs een parallel tussen de negentiende-eeuwse verbeten jacht op de witte walvis en de huidige ‘war on terror’. BBC 2, 23.30-0.30u.

muziek

Hans Teeuwen jazzt. Cabaretier Hans Teeuwen heeft een opmerkelijke carrièreswitch gemaakt. Van grappenmaker is hij jazz-zanger geworden. Hij staat al geruime tijd in nachtclub Panama in Amsterdam en trad deze zomer met zijn band op tijdens het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Vanavond is een registratie te zien van een optreden in Panama. Teeuwen zingt nummers als Come fly with me, Luck be a lady, It had to be you en The best is yet to come van zijn grote held Frank Sinatra. Maar hij zingt ook liedjes als Route 66 en I got a woman. In zijn band spelen o.a. saxofonist Benjamin Herman en gitarist Jesse van Ruller. Ned.3, 23.30-0.30u.

humor

Koefnoen. Paul Groot en Owen Schumacher leveren satirisch commentaar op de actualiteit, de nieuwe trends en de waan van de dag. Ned.1, 21.25-22.00u.

Raymann is laat. In 2 culturen op een kussen test Jörgen Raymann de liefdesrelatie van turner Yuri van Gelder en Felicia Ronodihardjo. Minister Gerda Verburg van Landbouw is bij Tante Es. Ned.1, 22.00-22.50u.

amusement

There’s no business like showbusiness. Reportageserie over onbekende, meestal tweederangs artiesten die van buurthuis naar feesttent naar braderie naar camping trekken om hun kunsten te vertonen. Er is genoeg werk in het schnabbelcircuit, maar het blijft sappelen. En leuk is het ook al niet echt. RTL 8, 17.30-18.00u.

Mooi! Weer de Leeuw. Paul de Leeuw laat uiteenlopende wensen van gasten in het programma in vervulling gaan. Ned.1, 20.25-21.25u.

Het moment van de waarheid. Spelshow waarin kandidaten veel geld kunnen verdienen als zij ten overstaan van familie, vrienden, collega’s naar waarheid (gecontroleerd door een leugendetector) 21 persoonlijke vragen weten te beantwoorden. De vragen worden steeds intiemer. Presentatie: Robert ten Brink. RTL 4, 21.30-22.30u.

Sport

NOS Studio Sport. Wielrennen, voorlaatste etappe van de Vuelta. Voetbal: aandacht voor het eredivisievoetbal van dit weekend. Tennis: de Davis Cup, Nederland tegen Zuid-Korea (dubbelspel). Ned.1, 15.50-17.50u. en 18.18-18.25u. Ned.3, 22.00-22.25u. en 22.30-23.20u.