Televisie Voorkeur

actualiteiten.

Buitenhof. De Britse econoom Willem Buiter, hoogleraar politieke economie aan de London School of Economics, analyseert de wereldwijde financiële crisis en vraagt zich af of dit het einde van het Amerikaanse kapitalisme is. Column Max Pam. Ned.1, 12.10-13.10u.

praatprogramma

Kunststof. Ronald Plasterk, minister van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap ontvouwt zijn plannen voor kunst en cultuur. Steffie van den Oord praat over haar boek Westerbork Girl, het waargebeurde verhaal van Hannelore Cahn die in de Tweede Wereldoorlog Westerbork werd uitgesmokkeld maar er voor koos terug te gaan. Eva de Roovere zingt Vlaamse folk. Ned.2, 17.10-17.50u.

Das Philosophische Quartett: Ist die Welt noch zu retten? In het discussieprogramma vragen econoom en rekenkundige Franz Josef Radermacher en sociaal-psycholoog Harald Welzer zich af of de wereld te redden is ondanks terreur, oorlogen, milieurampen, misdaden tegen de mensheid, corruptie, en politiek bedrog. ZDF, 0.10-1.10u.

literair

Boeken. Gesprek met psychologe Martine Delfos over haar boek Verschil mag er zijn, over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Waarom kunnen vrouwen beter tegen pijn dan mannen, die op hun beurt niet zo snel naar de dokter gaan? En hoe komt het dat vrouwen zich beter in anderen kunnen verplaatsen dan mannen? Ned.1, 11.30-12.00u.

Documentaire

Panorama: For ever yours, Marina. Via het internet zoeken zogenaamd honderdduizenden Russische vrouwen een westerse man. Op talloze dating- en huwelijkssites stellen ze zich voor, vaak in de meest uitdagende poses. Zoeken ze liefde, geld of een beter leven? Panorama reist naar Rusland en ontdekt dat corrupte huwelijksbureaus en criminele organisaties mannen uit de hele wereld oplichten, ook Belgen. Ze geven zich uit voor Russische vrouwen, winnen met sexy foto’s en intieme liefdesbrieven het vertrouwen en vragen dan geld voor visa of vliegtuigtickets. De vrouwen komen nooit opdagen. Canvas, 20.10-20.55u.

ZDF-History: Die DDR, der große Test. De Duitse jeugd weet verontrustend weinig over de geschiedenis van de DDR. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit in Berlijn. Politici en pedagogen maken zich grote zorgen en pleiten voor een aanpassing van het curriculum op school. ZDF, 23.35-0.25uur.

informatief

Hart en ziel. Het psychologie programma besteedt aandacht aan het trainen van het brein. Een aantal neurologen stelt dat onze hersenen in staat zijn tot reorganisatie en zelfvernieuwing. Op die manier kunnen volwassenen op oudere leeftijd nog een rekenwonder worden, doorzettingsvermogen krijgen of angsten overwinnen. Vandaar dat seniorenprogramma’s adverteren met trainingen, cursussen en therapieën. Ned.2, 19.45-20.15u.

Zembla: De piekerpil. In Nederland slikt bijna 1 miljoen mensen antidepressiva. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat veel mensen met een lichte of matige depressie de medicijnen helemaal niet nodig hebben. Artsen weten dit wel, maar schreven het afgelopen jaar toch meer dan 6 miljoen recepten uit. De bijwerkingen kunnen ernstig zijn, de medicijnen doen niet altijd wat ze zouden moeten doen. Bovendien treden soms na het stoppen of minderen met de pillen ontwenningsverschijnselen op. Twee patiënten vertellen over hun antidepressivagebruik. Ned.2, 22.10-22.50u.

muziek

Vrije Geluiden. Aandacht voor het 25-jarig jubileum van dirigent Jos van Veldhoven bij de Nederlandse Bachvereniging. Verder het tv-debuut van een nieuw instrument: de luchtpiano, ontworpen door scholieren, en een optreden van de Arabische zangeres Natacha Atlas. Ned.1, 10.30-11.30u.

Sport

Tennis. Verslag van de Davis Cupwedstrijd tussen Groot-Brittannië en Oostenrijk. BBC 2, 13.00-16.00u.

NOS Studio Sport. Samenvattingen van de wedstrijden in de eredivisie. Ned.1, 19.00-20.00u.

NOS Studio Voetbal. Voetbaldiscussieprogramma met onder meer analyses van Youri Mulder en Hugo Borst. Ned.1, 22.55-0.00u.

Match of the day. Voetbalprogramma met samenvattingen uit de Premier League. BBC 2, 23.00-0.10u.