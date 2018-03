Te koop: leasepoot vliegtuigen AIG

Lolke van der Heide

De grootste leasemaatschappij voor vliegtuigen ter wereld, het Californische ILFC, staat te koop. Het moederbedrijf, de Amerikaanse verzekeraar AIG, probeert zo cash te genereren om de centrale bank – een beetje – terug te betalen. Eerder deze week kreeg AIG, die dreigde failliet te gaan, van de Fed een lening voor twee jaar van omgerekend 60 miljard euro.

Vliegtuigproducent Airbus is verontrust over de situatie. ILFC heeft bij Airbus orders uitstaan voor 53 vliegtuigen, bevestigt John Leahy, de commercieel directeur van de Europese vliegtuigbouwer in Toulouse. „Tot nu toe hebben we geen signalen ontvangen dat bestellingen zullen worden geannuleerd,” zegt Leahy, „maar je weet het nooit.” Leahy zou het „toejuichen” als AIG er in zou slagen ILFC af te stoten. Dat zou grotere financiële zekerheid geven. Ook bij Boeing heeft ILFC veel toestellen in bestelling.

Het verhuren van vliegtuigen is een kapitaalsintensieve onderneming, waarbij zware schulden worden aangegaan, die een sterke balans voor de lange termijn vereisen. ILFC beheert wereldwijd ongeveer duizend vliegtuigen, die een waarde vertegenwoordigen van 37 miljard euro.

Veel grote luchtvaartmaatschappijen zijn klant van ILFC, zo ook KLM. In een reactie zegt KLM: „Wij zien op dit moment geen aanleiding om aan te nemen dat de situatie van ILFC’s moederbedrijf AIG negatieve gevolgen heeft voor ILFC of voor de luchtvaartmaatschappijen aan wie zij vliegtuigen verhuurt.”

ILFC moeten volgens analisten tussen de 3,5 miljard en 5,5 miljard euro opbrengen en het is de vraag of er in deze onzekere economische tijden partijen zijn die dat geld willen en kunnen betalen. In kringen bij Airbus wordt de Dubai Aerospace Enterprise (DAE, een staatsbedrijf in de Emiraten) genoemd als een van de weinige kandidaten.