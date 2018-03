Tegen

Tijdens een demonstratie tegen Shell vorig jaar in Den Haag stak de milieuorganisatie Milieudefensie een grote vuurfakkel aan. Die fakkel was metershoog en beangstigend. En werd mede mogelijk gemaakt door de belastingbetaler. Dat is onacceptabel. Milieuorganisaties besteden verder hun energie aan procederen bij de rechter. De aanleg van de Maasvlakte werd vertraagd en er wordt nog steeds geprocedeerd. De verbreding van de A4 bij Leiderdorp stuitte ook op protest. Nu staan er nog steeds files. Ook andere milieuorganisaties weten de weg naar de rechter te vinden om zich tegen democratisch genomen besluiten te verzetten. De gesubsidieerde stichting Natuur en Milieu deed mee aan procedures tegen het boren naar gas op de Waddenzee. Procederen mag, maar daarvoor hoeft geen belastinggeld te worden gebruikt. Van andere milieuorganisaties is volstrekt onduidelijk wat ze willen of wat ze met het geld gaan doen. Laat staan dat na afloop van het subsidieproject helder is, wat er is gebeurd. Dus moeten we stoppen met subsidie aan dat soort organisaties. Ons belastinggeld kan beter worden besteed.

Helma Neppérus is Tweede Kamerlid voor de VVD.

Voor

Milieuorganisaties als Milieudefensie moeten zich terecht voor haar activiteiten. verantwoorden tegenover subsidiegevers en in het publieke debat. Dat doen we graag, maar dan wel in een zakelijk debat en op basis van feiten. Helaas slaat mevrouw Neppérus op dat punt – en niet voor het eerst – de plank mis. Noch voor de actie bij Shell, noch voor juridische procedures rond de A4 en de Tweede Maasvlakte is een cent subsidiegeld gebruikt. Subsidies worden niet automatisch en zonder voorwaarden verstrekt, maar zijn alleen bestemd voor nader omschreven activiteiten. Bij de fakkelactie was de veiligheid van omwonenden geen moment in het geding. De actie duurde vier minuten en werd uitgevoerd door een professionele pyrotechnicus. De vlam stond symbool voor het affakkelen van gas in Nigeria, waarbij enorme hoeveelheden CO2 en voor omwonenden schadelijke stoffen vrijkomen. Ondanks tien jaar wereldwijd protest, gesprekken met en toezeggingen van Shell, gaat dit tot op de dag van vandaag door. Milieudefensie procedeert soms tegen plannen van de overheid. Bijvoorbeeld omdat de overheid met een wegverbreding zelf de gezondheidsnormen uit het Besluit Luchtkwaliteit dreigt te overtreden. We vragen de rechter dan om een plan aan de wet te toetsen. In het geval van de A4 gaf de rechter ons gelijk. Wat is daar ondemocratisch aan?

Frank Köhler is directeur van milieuorganisatie Milieudefensie.