Stoplichtoog en gloeivin

Diep onder water, op tien meter of meer, vind je geen roodgekleurde vissen. Dat zit zo. Water houdt licht tegen, en dat gaat kleur voor kleur. Als je naar beneden duikt, verdwijnt het rode licht als eerste.

Rode voorwerpen (voorwerpen die rood licht weerkaatsen) lijken daarom diep onder water bruin of zwart. Ze kúnnen hier immers geen rood licht meer weerkaatsen, want dat is er op deze diepte niet langer.

Maar als er toch geen rode vinnen, staarten, anemonen of stenen te bekennen zijn, dan heeft het ook geen zin om rood te kunnen zien. En dus hebben de vissen die hier zwemmen ogen die alleen werken voor blauw, groen, geel en paars licht.

Tenminste, dat is het idee. Maar onderzoekers uit Duitsland en Australië geloofden het niet. Daarom deden zij iets wat nogal gevaarlijk is. Zij doken de zee in met brillen die al het gele, blauwe, paarse en groene licht tegenhielden en die alleen rood licht doorlieten.

Dat moet je voorzichtig doen, want met zo’n bril op lijkt het onder water ook overdag aardedonker. Je ziet de lichtgroene wijzerplaat van een duikershorloge niet meer. En het blauwige schermpje van een dieptemeter is ook al onzichtbaar geworden.

Zagen ze dan niks? Toch wel. Op ruim tien meter diepte zwommen er zomaar kleine ‘stoplichten’ rond. Het waren de lichtgevende ogen van visjes die gewoon hun eigen rode licht maken onder water. En toen de onderzoekers verder zwommen in de koraalriffen van de Rode Zee en voor de kust van Australië ontdekten ze nog 31 andere vissoorten met felrode glow in the dark ogen, koppen, vinnen of schubben.

Waarom zouden die vissen roodgloeiend zijn? Daar kwamen de onderzoekers achter met een vissenogentest. De ogen van deze visjes zien wél rood licht, ontdekten ze. De visjes zien elkaar heel goed, alleen zien de andere vissen hen lekker niet. De rode gloed is dus een geheim herkenningsteken.

