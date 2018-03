Stokbrood en rum

Guadeloupe, daar gaan wij naartoe. Een eiland dat een exotischer naam heeft dan Sint Maarten of Sint Eustacius, maar dat tot dezelfde archipel voor de kust van Midden-Amerika behoort: die van de Caraïben.

In die cirkelboog van eilanden is Guadeloupe het eiland met de vlindervorm. De ene vleugel is, zoals de Fransen zeggen, zo plat als een galette. De andere heeft hoge heuvels en wordt in het zuiden gedomineerd door La Grande Soufrière. De top van die actieve vulkaan hult zich tien maanden per jaar in nevelen, en zorgt daarmee bijna dagelijks voor – korte – hoosbuien. Ze houden dit deel van het eiland zo vochtig en groen dat op sommige plaatsen zelfs tussen de telefoondraden planten ontspruiten.

Grote bomen met vuurrode bloemen – des flamboyants – staan op deze westelijke vleugel langs de wegen. Mango’s, maracuja’s en broodboomvruchten hangen voor het grijpen. En de kust zelf is een aaneenschakeling van kleine en grote baaien, soms met een zandstrand, soms met keien, meestal azuurblauw en altijd met een restaurantje dat Creools eten aanbiedt of een ti punch, een glas rum met suiker en citroen.

Heel Caraïbisch allemaal, maar met één verschil: Guadeloupe is een Frans departement. We eten hier dus stokbrood, rijden over routes nationales en departementales, we betalen met euro’s (Guadeloupe staat trouwens afgebeeld op alle eurobiljetten) en we slapen in een gîte.

Nou ja, slapen. De eerste avond zijn we stomverbaasd over de herrie die in het donker uit de struiken komt. Snerpende fluittonen zingen ritmisch boven het gesjirp uit. „Kikkertjes, heel kleine kikkertjes”, zegt Raynal Anicet, die onze, en nog zes andere, gîtes heeft neergezet onder de mangobomen. Hij zit bij onze gîte en roert bloemenhoning door grote glazen rum, terwijl zijn zoon onze vloeren sopt.

Ze waren vergeten dat we zouden komen, denken wij. „Mijn zoon is langzaam”, zegt Anicet. En zwaaiend met een Cubaanse sigaar legt hij met zware bas uit hoe de mensen hier op de het eiland in het leven staan. Relaxed. „Wij zeggen altijd: no problème.”

Op dit westelijk deel van het eiland leven de mensen bovendien in evenwicht met de natuur, zegt Anicet. Anders dus dan op de oostelijke vleugel, waar „druktemakers” wonen die „veel meer herrie en veel meer rommel” maken. En die dankzij het strandtoerisme, denken wij, minder last hebben van de economische malaise door het achtereenvolgens instorten van de koffie-, cacao-, en bananenhandel. Op ‘ons’ deel van het eiland zien we in elk dorpje groepjes mannen hangen, die roken, dominoën, kletsen.

Maar dat is pas later. Nu luisteren we naar de kikkers en de krekels en horen er Caraïbische ritmes in. Een paradijs, denken wij.

Ook een paradijs heeft een gebruiksaanwijzing. Als wij, onervaren tropengangers, ’s morgens aan de ontbijttafel zitten en de eerste kolibri’s nectar zien opzuigen uit de roze bloemen voor het terras (tranen van de Ashanti, heten die), dan beginnen onze eerste zorgen.

Muggen, zei de Amsterdamse GGD, kunnen in dit land knokkelkoorts overbrengen. Maar zijn de 35 muggenbulten op één dag bij oudste dochter (DEET en klamboe blijken weinig effectief) er in dat verband veel of weinig?

En als wij een dag later als enigen een duik nemen in het bassin onder de Saut d’Ácomat, een waterval die over groenbegroeide rotsen naar beneden stort, komt dat dan doordat negen uur op een zondagmorgen ook voor dit land aan de vroege kant is? Of kun je in dit helderblauwe bad toch bilharzia oplopen? (Het eerste, vermoeden we, als wij tegen een stroom badgangers in naar de auto lopen).

En wat betekent die aardschok, die even later de grond laat trillen, net als wij bijkomen met een espresso voor een oud plantershuis op de heuvels? ‘Niets’, zoals de eigenaars met een geruststellend lachje zeggen, of is het de voorbode van een of andere vulkaanuitbarsting? (Het eerste, natuurlijk).

En ja hoor, dan zien we aan het einde van diezelfde dag, in het witte zand op de bodem van de Grande Anse, de grote baai, ook nog een rog tussen onze voeten over de bodem glijden. Is dat een pijlstaartrog of gewoon een rog met een lange staart? (Een rog met een ziekmakend, pijnverwekkend, maar niet dodelijk gif in zijn staart, leren wij later.)

De eerste dagen zitten we dus met onze neus in de informatieve reisgidsjes. De ene, van Lonely Planet, ziet zelfs in het drinkwater gevaren. De ander, een Franse GeoGuide, is een stuk blijmoediger. Knokkelkoorts, schrijft dit boekje, is een zware griep die gelukkig de vakantie zelden bederft omdat hij vanwege de incubatietijd pas bij thuiskomst toeslaat.

Voortaan, besluiten wij, vertrouwen we op de Franse gids. Als we een paar dagen later langs de bijna honderd meter lange rotspartij van de Petit Anse, de kleine baai, snorkelen, zijn we die boekjes allang vergeten. Langgerekte trompetvissen en helderblauwe doktersvissen nemen ons in beslag. We zien felgekleurde en veelogige vlindervisjes over de stenen wapperen en scholen zwart-geelgestreepte sergeant majoors boven zeekomkommers zwemmen, of boven poliepen die soms zo groot als olievaten zijn.

In rotsspleten ontdekken we knalgele anemonen en fluorescerend gespikkelde vissen. We zwemmen boven een zeeschildpad, en draaien om wanneer we in de verte barracuda’s, voor mensen wat minder vriendelijke zeesnoeken, ontwaren.

En als we genoeg vissen hebben gezien, dan gaan we naar het woud, waar plant op plant op boom op boom groeit, en waar je voeten wegzakken in de modder. Hier zijn beken met tilapia’s. En onnoemelijk veel planten- en orchideeënsoorten, voor een groot deel met zestiende-eeuwse handelsschepen uit de Oost en van het Zuid-Amerikaanse vasteland naar de Caraïben gebracht. De ratten aan boord vraten, eenmaal aan land, alle papegaaien en de meeste leguanen van het eiland op, zodat er verder weinig leven meer te beleven valt. Maar prettige bijkomstigheid voor de wandelaar is wel dat slangen ook ontbreken.

De echte trekpleister hier blijkt alweer het water. Of liever: de watervallen die over de rotsen in turkooise bassins storten. De Carbetwatervallen zijn zelfs de hoogste van de hele Caraïben, en je kunt er naartoe, klauterend over vochtige rotsen en klunend over modderige vlonders. Op een broeierige dag valt dat nogal tegen, maar als beloning na 2,5 uur zweten (alleen heen) zien we water vernevelen terwijl het twee keer 110 meter naar beneden stort.

Koel is het juist op La Grande Soufrière (1.467 meter), een vulkaan die tijdens uitbarstingen geen lava uitspuwt, maar stenen en as. De wind trekt er aan onze jacks, en het uitzicht is in nevels verdwenen, maar bij het kleine, niet afgezette deel van de kratermond horen we wél het zwavelige gas omhoog sissen, dat we al van verre roken. De zwavel kleurt de varens op de hellingen heldergroen en zorgt voor dikke mostapijten, die in de rotsspleten elk geluid dempen. (Werner Herzog maakte in 1976, toen de vulkaan uitbarstte, de film La Soufrière).

Het allerleukste volgens de dochters is de tocht met het ecotour-bootje langs de mangroven in het noorden, naar het Île de Karet. Tijdens warme nachten en met wat geluk schijn je op deze zandverstuiving tientallen schildpadden te kunnen zien. Gewoon overdag kun je je er een model op een fotoshoot wanen, een Bondgirl op een filmset of gewoon een mevrouw in een paradijs.

We zien intussen ook dat Raynal Anicet gelijk had en dat Grande-Terre (de platte vleugel) veel rommeliger is en veel meer vuilnisbelten en lelijke bouwsels heeft dan Basse-Terre (de heuvelvleugel). Aan de zuidkust zijn zelfs hele stukken mangrove weggehaald om er ansichtkaart-achtige stranden voor in de plaats te leggen, waarop nu Franse toeristen vertoeven die er een stuk minder ‘intello’ en ‘ecolo’ uitzien dan die aan ‘onze kant’.

Natuurlijk raken we gewend aan het kabaal van de kikkertjes, al mag die ene onder het raam wat ons betreft uit de boom vallen. Maar we blijven ons verbazen over het azuurblauwe water, het fruit, en de vuurrode flamboyants.

En zelfs onze grootste vrees, om in de helle zon te eindigen als een rode kreeft met een bos hooi op de kop, komt uiteindelijk niet uit. Dochters worden kokosnoten en hun moeder schopt het (bijna) tot een geflambeerde banaan.

Mens, maak je niet druk, zou Raynal Anicet daar natuurlijk over zeggen. Of, na wat meer glazen rum: „De mens is op aarde als een blad aan de boom. Als het blad sterft en op de grond valt, neemt de wind het mee.” Een gebaar met de sigaar naar de plantenbak: “ Pffft, weg, dat is de mens.” Maar ja, hij vroeg zijn tuinman dan wel weer om ’s morgens verse kokosnoten voor ons uit de palm te hakken en open te splijten. En: „Nee hoor, dat is no problème.”