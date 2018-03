Stilleggen van GSK3 remt leukemie, maar bevordert darmkanker

Het bij ieder mens voorkomende eiwit GSK3 bevordert de celdeling bij een MLL-leukemievorm, een acute leukemie. Een molecuul dat GSK3 stillegt zou dus een effectief leukemiegeneesmiddel zijn. Maar helaas, voorzichtigheid is geboden, schrijven kankeronderzoekers van Stanford University die de werking van GSK3 uitpluizen. Een medicijn zal niet snel voorhanden zijn, want bij andere vormen van kanker remt GDK3 juist de celdeling. Aan de ene kant bevordert GSK3 leukemie, aan de andere kant remt het wildgroei op andere plaatsen, zoals in de darmen. De kunst is, aldus de onderzoekers, om een plaats in het GSK3-mechanisme te vinden die alleen invloed heeft op MLL-cellen (Nature, 17 september).

Leukemie, een onbeheerste groei van de witte bloedcellen, ontstaat óf in de lymfeklieren (lymfatische leukemie) óf in het beenmerg (myeloïde leukemie). MLL-leukemie is een acute mengvorm die in beide organen tegelijk ontstaat. Vijf tot tien procent van de leukemiepatiënten, vooral kinderen, hebben deze moeilijk te genezen vorm.

De paradoxale rol van GSK3 werd ontdekt toen gekweekte cellen van diverse kankersoorten werden behandeld met een breed scala aan stoffen die regeleiwitten kunnen remmen. GSK3 is zo’n eiwit dat allerlei celprocessen regelt. Lithium (een medicijn tegen manische depressie) remt GSK3. In kweken met MLL-leukemiecellen stopte de kankergroei als lithium werd toegevoegd, maar dikkedarmkankercellen groeiden juist sneller als lithium de GSK3-activiteit remde. Vervolgexperimenten bij muizen met MLL-leukemie hadden hetzelfde resultaat. De dieren leefden langer als ze lithium kregen.

Domweg remmen van GSK3 heeft te veel ongewenste effect. Het gaat om de precieze rol van het enzym in MLL-leukemie. GSK3 is een signaaleiwit dat een hele reeks biochemische reacties in gang zet. Eén daarvan zorgt ervoor dat MLL-cellen blijven delen. Het gaat er om die reactie te vinden. En vervolgens een stof waarmee die reactie wordt stilgelegd zonder elders te veel te verstoren. Huup Dassen