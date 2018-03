Sterke man is passé

V anaf het dakterras heeft Robert Hooijberg een fraai uitzicht over het Meer van Genève. „Hier kunnen de managers en executives even pauzeren”, zegt de Nederlandse hoogleraar Organizational Behavior aan de prestigieuze zakenschool IMD in het Zwitserse Lausanne.

„Soms gaan wij door tot tien uur. Even uitblazen is dan fijn”, zegt Hooijberg (45). „Onze studenten hebben meer dan 10 jaar managementervaring en zijn gebrand om hier betere leiders en strategen te worden.”

Na zijn studie psychologie trok Hooijberg naar de VS om te promoveren en doceren. Hij is al acht jaar professor aan het International Institute for Management Development en geeft vakken over leiderschap, bedrijfsorganisatie en onderhandelen.

Uit Nederland doen managers mee van de pensioenbeheerders APG en PGGM, Heineken, Heerema en Economische Zaken. „Onze studenten komen uit de hele wereld. Nederlanders zijn goed vertegenwoordigd.”

Wat brengt u deze leiders bij?

„Een goede leider laat anderen zo veel mogelijk het werk doen.”

Is dat zo moeilijk?

„Voor nieuwe leiders is het wel dé grote uitdaging. Veel nieuwe managers oefenden jarenlang een specialistisch beroep uit. De kennis die ze hadden opgebouwd, was op elke situatie van toepassing. Een ingenieur die een waterdoorlatend asfalt heeft ontwikkeld, kon die kennis bij elke nieuwe weg toepassen. Nu is die ingenieur leidinggevende en opeens moet hij of zij een groep individuen motiveren. In tegenstelling tot een snelweg en asfalt, is elk lid van de groep uniek en reageert elk lid op andere prikkels. Maar de reactie bij veel mensen is de traditionele sterke leider te willen zijn. Een leider vertelt wat er moet gebeuren en hoe het gaat gebeuren, denken ze.”

En dat is een verkeerde reactie?

„Paul Broeckx, wereldwijd directeur human resources bij Nestlé, heeft het goed verwoord. Hij zei tegen mij: ‘Het opleidingsniveau van onze mensen is zo ongelofelijk hoog. Hoe kan één topman beweren, meer kennis te hebben en slimmer te zijn dan de optelsom van hen. Dat zou van een onuitstaanbare arrogantie getuigen?’

Geeft een goede leider werknemers veel verantwoordelijkheden en autonomie?

„Er is een verschil tussen zorgen dat werknemers het meeste werk doen en hun autonomie geven. Toen Lee Kuan Yew in 1965 na de onafhankelijkheid aan de macht kwam, was Singapore arm en corrupt. Hij bouwde een staat op een autoritaire leest. Grote mate van autonomie in de staatsstructuur zou tot meer ellende hebben geleid. Het is moeilijk mensen veel autonomie te geven als er grootschalige corruptie is. Maar nu is Singapore één van de meest ontwikkelde landen ter wereld. De voorzieningen zijn goed en de bevolking is hoog opgeleid. De vraag rijst of de autoritaire structuur nog het beste rendement oplevert.”

Zowel de autoritaire Lee Kuan Yew als zijn tegenpool Paul Broeckx, die de autonomie van werknemers aanhangt, is een effectieve leider. Dat lijkt paradoxaal.

„Een leider moet de gekozen filosofie verantwoorden naar de omstandigheden waarin het bedrijf verkeert. Werknemers moeten doorhebben dat zijn boodschap noodzakelijk is.”

Kunt u een voorbeeld geven?

„De acht belangrijkste managers van Vale uit Brazilië waren laatst op bezoek. Hun bedrijf is de op twee na grootste mijnbouwer ter wereld. Het bedrijf heeft tussen 1997 en 2002 geïnvesteerd en aankopen gedaan zodat het nu optimaal kan profiteren van de prijsexplosie van ijzererts. Maar het bestuur vindt dat het voorbereid moeten zijn op een mindere periode. Hoe overtuig je je werknemers van kostenbesparingen als het bedrijf een toptijd meemaakt? Dat kan door goed uit te leggen waarom de vraag voor ertsen in de toekomst kan teruglopen en wat voor een gevolgen dit voor Vale kan hebben. Als het management dat consequent doet, zullen werknemers het nut van kostenbesparingen inzien”.

Hoe belangrijk is charisma?

„Het lijkt inderdaad leuk als een leider over dit cadeautje beschikt, want dan kan een leider op korte termijn de werknemers een gemeenschappelijk doel laten nastreven. Op de langere termijn heeft een bedrijf niet zo veel aan charisma, er kleven gevaren en nadelen aan. Medewerkers kunnen klakkeloos achter het doel aanlopen dat de leider heeft gesteld, zonder te beschouwen of het doel wel wenselijk is. Mussolini en Hitler waren bijzonder charismatische mannen. Bovendien is een charismatisch leider voor een bedrijf een eenmalige impuls. Maar wat gebeurt er als die man of vrouw met die fantastische uitstraling opeens vertrekt? Het bedrijf kan dan in een zwart gat vallen.”

Hoe moet een leider dit voorkomen?

„Een goede leider zorgt ervoor dat een bedrijf voor een langere tijd sterk en stabiel is. Dat kan hij of zij bereiken door andere leiders aan te sporen gefundeerde kritiek te leveren en mee te denken aan de bedrijfsstrategie. Als de bestuursvoorzitter vertrekt zullen de andere leiders veel beter in staat zijn het bedrijf over te nemen.”

Als alle managers meedenken, resulteert dat in conflicten tussen botsende ego’s?

„Topmanagers zijn vaak slim, scherp, gedreven en overtuigd van hun eigen gelijk. Een bedrijf is juist gebaat bij leiders die fantastische ideeën hebben en bereid zijn te knokken. Je kan niet van topmanagers verwachten dat ze hun ego’s voor vergaderingen bij de garderobe achterlaten. De kunst van een goed leider zijn, is om voor je mening te durven opkomen, maar tegelijkertijd onderkennen als iemand anders een beter idee heeft. Veel bedrijven vermijden conflicten door alleen maar gelijkgezinden aan te stellen.”

Maken gelijkgezinden slagvaardiger beslissingen?

„Als een Nederlands bedrijf zegt een internationaal concern te zijn, maar de vijftig hoogste managers zijn bijna uitsluitend blanke mannen van 50 met een ingenieursopleiding, dan noem ik dat niet internationaal. Er heerst misschien wel een aangenaam countryclubsfeertje, maar je gooit ook de meerwaarde van echte internationale managers weg.”

Een goede leider moet een filosofie hebben, daar naar handelen en die kunnen uitleggen. Ook moet een leider volgens u kunnen luisteren naar anderen en integer zijn. Waarom gaat het zo vaak mis?

„Het kan misgaan omdat een leider niet goed met conflicten omgaat of communicatievaardigheden mist. Menselijke eigenschappen als hebzucht, ijdelheid, trots, onzekerheid en arrogantie zijn ook boosdoeners.”

Dat is cynisch

„Of realistisch. Er is ook druk van de buitenwacht op leiders om zich op een bepaalde manier te gedragen. Het is moeilijk om ruggengraat te hebben en tegen de conventies in te druisen.”