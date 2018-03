Steeg met hoeren in National Gallery

De anders nogal bedaagde National Gallery kwam deze week met de verrassende aankondiging dat een deel van het Londense museum volgende herfst zal worden herschapen in een Amsterdamse hoerenbuurt.

Dit zal geschieden aan de hand van een installatie van de Amerikaanse kunstenaars Ed en Nancy Kienholz uit de jaren ’80 met de titel ‘Hoerengracht’. Hierin zal een soort peeskamertje te zien zijn met schaars geklede mannequins, zittend achter verlichte vensters langs een duister steegje.

Het wekt opzien dat de National Gallery plotseling kiest voor zo’n eigentijds „polemisch tableau”. Van oudsher legt het zich immers vooral toe op de schilderkunst tot 1900. Maar het museum zegt hiermee meer reliëf te willen geven aan de talrijke, doorgaans 17e-eeuwse Nederlandse schilderijen uit de collectie, met bordeelscènes en andere afbeeldingen van seksuele aard. Die zullen dichtbij ‘Hoerengracht’ worden opgehangen. Bovendien wil de National Gallery voortaan minder strak aan die tijdslimiet vasthouden.

„Onze bedoeling is mensen te laten stilstaan en hen aan het denken te zetten: tjee, dit is ongekend voor de National Gallery”, aldus het hoofd van de afdeling educatie Colin Wiggins in The Guardian. „Zou u uw kind ervoor waarschuwen? Wel, dat hangt ervan af wie u bent.”

De nieuwe directeur van het museum, Nicholas Penny, zei bij zijn aantreden in de lente dat hij geen kassuccessen met bekende kunstenaars zou najagen omdat mensen daar niets van leren. Met zijn ‘Hoerengracht’ geeft hij zijn visitekaartje af.