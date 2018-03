Starheid past niet

Als een leider bij een bedrijf een fout maakt, kan het hem zijn baan kosten. Als een leider in een oorlog fouten maakt, kost het mensenlevens.

Luitenant-kolonel Cees de Rijke was leider in Uruzgan. Zes maanden lang was hij commandant van de zogeheten Battlegroup, de militairen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de Zuid-Afghaanse provincie. Als hij ging slapen op Kamp Holland, liepen buiten de poort acht pelotons rond. Zie dan maar eens te slapen.

Dat betekent delegeren, zegt hij. En duidelijk zijn, beloftes nakomen. De Rijke: „Ik geef mijn mannen de garantie dat ze terugkeren op de basis.” Levend of dood. Als je die belofte niet nakomt, raak je het vertrouwen van je mensen kwijt, zegt De Rijke.

Vorig jaar, in april, ontplofte een bermbom. Twee militairen onder leiding van De Rijke werden gedood. Er waren ook gewonden die in levensgevaar waren. Iedereen moest zo snel mogelijk terug naar Kamp Holland, vond de Rijke. Ook de doden en de gewonden. Dat is zo’n belofte. „Ik garandeer: als je naar buiten gaat en je raakt gewond, dan kom je binnen een uur op de operatietafel te liggen.”

Het lukte. Er bleef niemand achter. Vlak daarna kwam het plan om grootschalig de groene valleien van Uruzgan te ‘bezetten’. Om de Talibaan daar een les te leren. „De mannen schrokken zich kapot.” Hij kreeg ze toch mee. „Ik ben zelf meegegaan. Laten zien ik niet alleen maar vanuit Kamp Holland plannen maak, maar als leider tussen de mensen ga staan.”

Leiders als De Rijke zijn begonnen op de Koninklijke Militaire Academie (KMA). In Breda komen de jonge kadetten ( ‘Spijkerbroeken’) binnen. Ze komen van de havo, het vwo, of hebben een opleiding afgerond of afgebroken. Jeans uit, het groene pak aan.

In de bossen bij Oosterhout begint de officiersopleiding. Tweehonderdvijftig eerstejaars worden in het diepe gegooid tijdens de introweek in augustus. Er wordt een leider benoemd van de groep aspirant-officiers. Hij moet de opdrachten van de KMA-instructeur vertalen naar de kadetten. „Zo kunnen wij meteen zien of er geboren leiders tussen zitten en aan wie we meer aandacht moeten schenken”, zegt compagniescommandant van de opleiding, majoor Albertema.

„Wij observeren het gedrag van de kadetten”, zegt instructeur kapitein James Clayden. „Wij proberen inzicht te krijgen hoe een groep functioneert.” De kadetten zijn 24 uur per dag bij elkaar. Ze eten samen, werken samen en slapen in dezelfde ruimte. „Wij kijken hoe ze met elkaar communiceren. Neemt iemand de leiding? Hoe functioneert iemand in een groep. Ook onder stress of fysieke belasting. En ook: voldoen ze aan de groetplicht, zijn ze gedisciplineerd?”

Dat laatste is afgelopen jaren een probleem. „Het is lastig voor de jeugd”, zegt Clayden. „Die zoekt nu voor een paar jaar een baan. Gewend aan computers en hun gsm”, zegt ook Albertema. Vorig jaar moesten de kadetten hun gsm inleveren tijdens de introbivak. „We merkten dat de overgang te groot was. Sommigen stopten al in de eerste week”. De kadetten mogen dit jaar de gsm’s houden.

Wat maakt een pelotonscommandant een goede leider? In een van de legertenten in het bos somt James Clayden de eigenschappen op: Je moet inspirerend zijn om alles uit de groep te halen. En motiveren onder moeilijke omstandigheden. Kennis hebben van de opdracht, duidelijk zijn, geen twijfel laten in je besluiten. „Niet zeggen: we gaan naar Uruzgan en we zien wel wat er gebeurt.”

Er is veel veranderd in twintig jaar tijd. De opleiding is meer competentiegericht, net als in het bedrijfsleven, zegt Albertema. En korter, efficiënter. Er is meer ruimte voor eigen inbreng. Bevel is bevel, dat is nog steeds zo.

Clayden: „Het ingewikkelde van een leider bij de krijgsmacht is creativiteit in de groep niet verloren te laten gaan door de hiërarchie.”

De militair van nu moet zelf het initiatief kunnen nemen, zegt ook Walter van Bijlevelt, onderzoeker kenniscentrum Leidinggevenden. „Het was vroeger veel directer. Zo van: dit moet je doen, daar liggen je spullen.” Vanuit het kenniscentrum wordt onderzoek gedaan naar de leiderschap in het leger. Zowel op hoog niveau, zoals op de KMA als op de iets lagere KMS (Koninklijke Militaire School). Bij die onderzoeken wordt gekeken naar het moreel binnen een eenheid. Bijlevelt: „Uit onderzoek blijkt dat bij een hoger moreel de vechtbereidheid toeneemt. Als leider heb je daar grote invloed op.”

Via rollenspellen wordt de jonge leiders duidelijk gemaakt hoe ze overkomen op de soldaten, zegt het hoofd van de KMS, luitenant-kolonel Piet van der Sar. Hijzelf diende ook in Uruzgan, aan het begin van de missie. „Soldaten hebben een bloedhekel aan besluiteloosheid. Als je openlijk twijfelt, kun je het als leider vergeten.”

De officier van nu heeft veel meer reden tot twijfelen dat zijn voorganger 25 jaar geleden. „Er zijn nu tegenstrijdige belangen”, zegt Van der Sar. „Bij een missie in Uruzgan heb je het belang van Nederland, de NAVO en de Afghanen. Dat botst soms.”

Vroeger kwam er af en toe een generaal op bezoek op de Duitse laagvlakte. Maar in Uruzgan komen er journalisten, ministers en Kamerleden. „Dat is nieuw voor de krijgsmacht”, zegt de hoogste landmachtgeneraal Rob Bertholee. Als de Kamercommissie van Defensie komt kijken is de eerste luitenant van in de twintig verantwoordelijk voor haar veiligheid. „Die zet de operatie op touw. En iedereen weet vervolgens wat hij moet doen. ”

De hoogste leiders binnen het leger worden opgeleid bij het Instituut Defensie Leergangen in Rijswijk, zeg maar de krijgsmachtuniversiteit.

Kolonel Lambrachts, directeur van het instituut, zei bij bij de opening van het academisch jaar tegen de leiders in spe: „Wees eerlijk, duidelijk en moedig. Wees geïnteresseerd in de ander. Starheid is niet het woord dat bij u past.”