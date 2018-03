Staking Zaanse buschauffeurs

Buschauffeurs van de Zaanse vestiging van Connexxion leggen vanaf maandag buiten de spits het werk neer. De chauffeurs willen meer veiligheid in de bus. Dit maakte FNV Bondgenoten gisteren bekend. De vakbond eist dat in de bus een systeem komt dat chauffeurs de mogelijkheid geeft onderling te communiceren, zodat ze elkaar kunnen waarschuwen bij onraad. Volgens de vakbond had FNV Connexxion al een ultimatum gesteld, dat afgelopen nacht om middernacht afliep. Het busbedrijf is niet op de eisen ingegaan, aldus FNV.