Spaargeld minder veilig dan gedacht

Het spaargeld in Nederland blijkt iets minder veilig dan gedacht. Een spaarder bij een Nederlandse bank krijgt volgens het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank (DNB) gegarandeerd 38.000 euro terug mocht een bank failliet gaat. Maar als de klant schulden heeft bij dezelfde bank worden deze eerst verrekend met het spaartegoed. Dat bevestigde een woordvoerder van de DNB gisteren.

De mogelijkheid dat er een verrekening komt als een bank omvalt staat niet op de website van de DNB waar de depositogarantieregeling staat beschreven .

Dit zet het garantiestelsel in een ander licht. Zo hebben veel klanten een hypotheek en spaarrekening bij dezelfde bank. Als deze hypotheek bijvoorbeeld 238.000 euro groot is en het spaartegoed is 50.000 euro dan heeft een klant bij een faillissement van de bank nog een hypotheek van 2 ton en geen spaargeld meer. Overigens is het mogelijk dat de klant bij een faillissement meer spaargeld terugkrijgt dan de door de DNB gegarandeerde 38.000, maar hier heeft hij geen zekerheid over. Het bedrag van 38.000 euro bestaat uit een eerste 20.000 euro die geheel wordt gecompenseerd en 90 procent van de volgende 20.000 euro.

Het is bij een faillissement vaak zo dat de hypothekenportefeuille van een bank wordt doorverkocht omdat het een zekere en aantrekkelijke belegging is voor rivaliserende banken. Dit ligt anders bij schulden zoals bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Het vervelende aspect voor de klant is opnieuw dat hij daar geen zekerheid over heeft.

Een verrekening hoeft in principe geen invloed te hebben op de netto-schuldenpositie van een klant. Dit is alleen een mogelijkheid als de spaartegoeden veel hoger zijn dan 38.000 euro. De schuld daalt en bij de nieuwe bank kan de klant proberen de hypotheek weer te verhogen of een nieuwe lening te krijgen.