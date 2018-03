Schaf het koopkrachtplaatje maar af

De wereld beleeft de grootste financiële crisis sinds de krach van 1929. Tijdens de algemene beschouwingen over de rijksbegroting voor het komend jaar leken woordvoerders in de Tweede Kamer deze week echter andere zorgen aan hun hoofd te hebben. De oppositie op de rechterflank betichtte het kabinet onder meer van spilzucht, die op links maakte zich vooral zorgen over de inkomenspositie van sommige kwetsbare groepen. Werkenden zouden in 2009 meer te besteden krijgen, veel uitkeringsontvangers daarentegen bivakkeren op of iets onder de nullijn.

Die wijsheid ontleenden politici en de media aan de gebruikelijke koopkrachtplaatjes van het Centraal Planbureau. Afgaande op de Macro Economische Verkenning 2009 neemt de ‘statische’ koopkracht volgend jaar in doorsnee met een half procent toe. Het beeld is in het algemeen gunstiger voor werknemers (gemiddeld plus driekwart procent) dan voor uitkeringsontvangers (min een kwart procent) en 65-plussers (nul procent). Deze cijfers heten ‘statisch’, omdat ze geen rekening houden met de dynamiek van het dagelijks leven. Mensen gaan na een promotie of verandering van baan meer verdienen, ze krijgen gezinsuitbreiding en dus meer kinderbijslag, of ze zien hun inkomen na pensionering juist dalen. Met al deze gebeurtenissen houden de opstellers van de koopkrachtplaatjes geen rekening. Hierdoor tonen die jaar in jaar uit per saldo een te negatief beeld van de werkelijke inkomensgroei.

Ook in andere opzichten zijn de plaatjes niet representatief. Ze worden namelijk gemaakt voor standaardgevallen, die in de realiteit maar weinig voorkomen. Zo veronderstelt het Planbureau dat gezinnen twee kinderen hebben, hun huis huren, geen vermogen bezitten, geen gebruikmaken van kinderopvang en geen ziektekosten aftrekken. Slechts een gering aantal huishoudens voldoet aan al deze voorwaarden. Veel ouders hebben één kind, of meer dan twee kinderen. Ruim de helft van de bevolking woont in een eigen huis en trekt doorgaans hypotheekrente af. Samen bezitten de Nederlanders meer dan 200 miljard euro aan spaargeld. Eenderde van de belastingplichtigen claimt bij de fiscus aftrek van buitengewone uitgaven in verband met ziektekosten. Enkele honderdduizenden gezinnen ontvangen kinderopvangtoeslag. Het blijft in de standaardplaatjes allemaal buiten beschouwing.

Dat wreekt zich wanneer de overheid zulke regelingen verandert. Positieve en negatieve inkomensgevolgen van deze maatregelen blijven onzichtbaar. Zo gaat het standaardgezin met twee kinderen er door de invoering van het kindgebonden budget komend jaar 310 euro op vooruit. Die plus zit in het plaatje, dat uitgaat van de aanwezigheid van twee kinderen. Maar gezinnen met één kind profiteren niet. Hun minder gunstige situatie blijkt niet uit het plaatje. Er is meer. De mogelijkheid om buitengewone uitgaven af te trekken komt te vervallen. De kinderopvangtoeslag wordt versoberd. Niet-werkende partners van kostwinners verliezen 140 euro aanrechtsubsidie als ze na 1971 zijn geboren, tenzij ze voor jonge kinderen zorgen. Al deze ingrepen met negatieve gevolgen voor de koopkracht zijn niet in het standaardbeeld begrepen. Sommige plussen blijven evengoed onzichtbaar. Werknemers van 62 jaar en ouder krijgen straks een bonus als ze doorwerken. Voor een 64-jarige bedraagt die 10 procent van de arbeidsinkomsten, met een maximum van 4.592 euro per jaar. Ook de bonus blijft buiten beschouwing. Werkende 61-plussers gaan er dus veel meer op vooruit dan de plaatjes suggereren.

Medewerkers van het Centraal Planbureau plegen de beperkingen van het veertig jaar geleden geïntroduceerde standaardplaatje voor Jan Modaal en kornuiten te benadrukken. Zij hebben het rekenmodel MIMOSI ontwikkeld om een veel completer beeld van de koopkrachtontwikkeling te kunnen geven. Dit model is gevuld met gegevens over ongeveer 80.000 werkelijk bestaande huishoudens uit allerhande overheidsadministraties. De computer kent van de leden van elk van deze huishoudens de leeftijd, het werkelijke aantal kinderen, de echte woonsituatie, het gebruik van fiscale aftrekposten en van kinderopvang, en nog veel meer. Nabootsing van de gevolgen van het kabinetsbeleid met MIMOSI levert 80.000 individuele koopkrachtveranderingen op. Wanneer die worden afgezet tegen het inkomen ontstaan puntenwolken van plussen en minnen. Dit geeft een veel genuanceerder beeld hoe maatregelen uit Den Haag de huishoudportemonnee raken. Voor de meeste huishoudens schommelt de koopkrachtverandering van 2008 op 2009 tussen plus en min 2 procent.

Maar er zijn bij de meeste inkomensniveaus uitschieters naar boven en naar beneden, die oplopen tot 8 à 10 procent. Heel wat uitkeringsontvangers gaan er komend jaar fors op vooruit, heel wat werknemers lijden stevig koopkrachtverlies.

Ook de met MIMOSI becijferde veranderingen in het besteedbaar inkomen zijn nog steeds ‘statisch’. Het model houdt geen rekening met de inkomensverbetering na een promotie of het vinden van een nieuwe baan. Maar het grote voordeel van puntenwolken boven standaardplaatjes is dat puntenwolken in één oogopslag duidelijk maken hoe verschillend het kabinetsbeleid voor de koopkracht van huishoudens uitpakt. Hoewel het CPB al jaren puntenwolken presenteert, bijten politici zich nog steeds vast in misleidende standaardplaatjes. Die moeten weg. Door voortaan alleen puntenwolken te publiceren dwingt het planbureau politici tot realistischer en genuanceerde beschouwingen over de koopkrachtgevolgen van het overheidsbeleid.