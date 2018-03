Nerena Boogerd achtervolgt me al een hele week.

Eerst was er het interview in deze krant. Twee dagen later kwam ik haar op televisie tegen. Beide keren was ze strijdbaar, als een Sandinista. Wat heet, ze zei dat ze met haar verhaal een aantal mensen de ogen wilde openen. En ook om sporters in de toekomst te behoeden voor het zwarte gat. Dus: bekeringsdrift.

Vrouwen van Nederlandse topsporters komen in de regel weinig in de publiciteit. Van mevrouw Van Basten weet ik alleen dat ze Liesbeth heet. En dat ze in een baan rond de bal leeft. Wel een goede moeder.

Laatst was er het huwelijk van Louis van Gaal, in Portugal. Met Truus. Ik weet niet of er een commerciële deal mee gemoeid is, maar het echtpaar stond vrolijk in kappers- en gezinsbladen. Toch begrijpelijk, want Truus was voor haar huwelijk ook al van de publieke ruimte. Zij komt heus niet uit een schuur in de Achterhoek.

Vroeger had je Truus van Hanegem. Zij beheerde de boerderij en haar man. Het was nog in de begintijd van het Amerikanisme op radio en televisie. En Willem was een ondoorgrondelijke zwijger. Wie een glimp van de voetballer wilde opvangen, kon niet om Truus heen. Zij blies menselijke warmte in de nukkige palmboom. Ik zou haast durven zeggen: zij bracht een offer. Truus was de enige libelle van haar generatie.

Mevrouw Keizer? Mevrouw Neeskens? Mevrouw Mulder? Mevrouw Van Beveren? Het bleef raden naar de staat van het permanentje.

In het wielermilieu waren en zijn de vrouwen nog onzichtbaarder. Een enkele keer hoorde je dat de vrouw van Joop Zoetemelk wellicht Française was, maar niemand wist het zeker. Anja Raas hield het stoïcijns op man en kinderen. Van Gerben Karstens werd gezegd dat hij als flierefluiter door het leven ging, maar met een meisje aan de arm zag je hem niet. De Kneet had het dan weer wel uitbundig over zijn vrouw Gré. Maar Gerrie maakte van alles een grapje. Je wist nooit hoe het hart erbij stond, wat hemel en wat hel was.

Ik zou bij god niet weten hoe de vrouw van Servais Knaven er uitziet. Of de vrouw van Erik Dekker. Allicht mantelpakjes met een vriendelijk gelaat. Gerimpeld in toewijding voor dierbaren.

Nu is er Nerena.

Zij manifesteert zich als slachtoffer van een carrière. In de krant, op televisie. En ze doet het als podiumbeest, met het theatrale vernuft van een ex-miss. De charme van verdriet. Natuurlijk wisten we met zijn allen dat er veel puin ligt achter sportgeluk. Dat topvoetballers en wielrenners in intieme doen snel de weg kwijt raken. Niet geoefend als ze zijn in miniaturen van het leven. In een kus, in een gebakken ei. De Mont Ventoux is berg geworden aan de ontbijttafel.

Rampspoed zit zij die gelauwerd zijn op de hielen.

Ik heb Nini van Looy cognac zien drinken van tristesse, Claudine Merckx zien huilen van verveling, de vrouw van Jaap Stam zien boos worden bij de Italiaanse mediaterreur. Maar het bleef bij een flou artistique van onmacht en verdriet.

Nerena Boogerd heeft het deficit van een vergeefs leven op het hoogste podium onder woorden gebracht. Een gezicht gegeven. Het is ook haar deficit geworden. Het huwelijk is uit balans. Gek genoeg kijken mensen daar nog van op. Iedereen wist toch dat er voor Michael Boogerd geen leven mogelijk is buiten de fiets. Ik hoor het hem nog zeggen: hij zou een Porsche kopen. Als beloning voor geleverde arbeid. Maar, zo wist hij twee minuten later, een klikpedaal is lekkerder. Nog beter: voetriempjes.

Nerena zei dat er sprake is van verraad. Uitgerekend door de bank die zo graag koketteert met vertrouwen en continuïteit. Rabo: gewas van opportunisme.

Ik kan haar geen ongelijk geven. Maar is Michael Boogerd daarom onrechtvaardig behandeld? Hij heeft wel jarenlang een miljoenensalaris verdiend bij Rabobank. Uitgerekend hij, met enkeltjes als lucifers en een jarenvijftiglach. Wat heb je dan nog te klagen?

Banken deugen niet, zo hebben we nu inmiddels wel begrepen. Maar zijn ze ook verantwoordelijk voor relationeel ongemak. Voor het zwarte gat van een topsporter? Voor de erotiek van de goot? Dat het Rabo ontbreekt aan respect voor Michael Boogerd is zonder meer duidelijk. Maar Jomanda redt ook geen huwelijken, laat staan levens. Een coureur staat in het afscheid altijd alleen. Met al haar liefde en getuigeniswoede, Nerena Boogerd kan daar niets aan veranderen.

Ooit zal ook de vrouw van Thomas Dekker zuchten: „Waar is mijn man gebleven.” Het antwoord weet niemand. Thomas Dekker al helemaal niet. Bidon, abandon: helaas, er is niets anders voor stervelingen op de fiets.