Ruzie tussen ziekenhuis Orbis en banken beslecht

Orbis Medisch en Zorgconcern in Sittard-Geleen heeft gisteravond met ABN-Amro en Fortis overeenstemming bereikt over een aanvullende financiering voor het nieuwe ziekenhuis. Orbis rekende er eerder op dat de banken een bedrag van 370 miljoen zouden financieren. Maar de banken betaalden slechts 242 miljoen euro uit. Dat zou volgens de banken ook de afspraak zijn. Orbis betwistte dat en dreigde met een kort geding. Dat is inmiddels van de baan. De bouw van het nieuwe ziekenhuis was twee weken geleden grotendeels stilgelegd omdat Orbis een betalingsachterstand van meer dan 25 miljoen euro had.