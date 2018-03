Rondje Bellingwolde

Bellingwolde? Bellingwolde is Bel Air. In Groningen. Ja, natuurlijk, Bel Air grenst aan Sunset Boulevard en Bellingwolde aan de Hoofdweg. Maar wie die Hoofdweg bewandelt, ziet villa’s van vergelijkbare allure: van begin twintigste eeuw tot in de tijd van de charleston verzonnen mensen met geld wat nou eens het mooiste huis voor hen zou zijn. Dat lieten ze dan uitvoeren. Altijd pontificaal, altijd anders dan de buren. In renaissancestijl. In Jugendstil. Met twee meer dan vrouwgrote danseressen aan weerszijden van een balkon. Met heel veel kleine ramen over de gevel verspreid en een geschilderd paardje op de gevelsteen. Of monumentaal Zwitsers. In allerlei kleuren. Wat niet al. En toch: strikt op zijn Gronings. Want de opdrachtgevers waren zeer vermogend, maar ze waren ook boeren. Kan een huis in Bel Air niet zonder een zwembad, hier zit er meestal een niet kinderachtige deel- en stalruimte achter het glorieuze voorhuis. De rondwandeling begint met de Bellingwolder Hoofdweg en hij komt er weer op terug; alle huizen komen aan de beurt.

Maar nu wandelen we eerst weg van het dorp. Over paden tussen slanke eiken en stevige berken worden we het land ingevoerd, we komen door bescheiden bossen en ruim grasland. De paden gaan langs akkers met aardappelen of maïs, vaak ook zijn ze leeg. Nu ja, er groeien sprieten in hoerastemming. De witte windmolens zwaaien met hun schoepen naar de wolken. Tot op de hoogte van de boomkruinen is hun ene witte been discreet lichtgroen geschilderd.

We passeren het kanaal over een stalen brug. Onder mijn stappen zingt hij als een stemvork. Even naar het water kijken. Man doet dat met zijn verrekijker en constateert de aanwezigheid van een „afgezonken watervlo”.

Achter een tractor die bezig is gemaaid gras te keren, wappert het aanstaande hooi als een lap tule – de tractor heeft een sleepje.

Af en toe zie ik een vliegenzwam, overal liggen uit hun schil gebarsten kastanjes. En als de wind niet wordt tegengehouden door een dichte elzenhaag, is hij fris. De herfst is hier al neergestreken. Zou je denken.

Nee. Het ziet er allemaal overtuigend zomers uit. Gras en gewas blinken in de zon. In de rimpeltjes van het bruine water van het kanaal wiegelt zilverstof.

Na een overwoekerde vestingwal waarboven vijf kiekendieven geluidloos jagen op lekkers-op-pootjes, brengt een dijkje naar weer een brug. Kanaalzwemmen lijkt me niks. Kanaal-langs-lopen staat voor een verfijnd genoegen. Zand onder de voeten, bladerkronen boven het hoofd, gesuis in de oren, water voor de ogen.

