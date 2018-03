Ritsma adviseert KNSB bij structuur

Rintje Ritsma maakt deel uit van de commissie die in opdracht van de schaatsbond KNSB een plan bedenkt voor een topsportstructuur voor het Nederlandse schaatsen. Dat maakte voorzitter Ard Schenk gisteren in Amsterdam bekend.

Naast Schenk en Ritsma bestaat de commissie uit Johan Grobbée (voorzitter sectie langebaan), Ludy Bultena (voorzitter gewest Groningen) en Patrick Wouters (teammanager van TVM).

Schenk stapte uit eigen beweging op de KNSB af, nadat eerst voorzitter Carel Paauwe en later directeur topsport Hans Gootjes bij de bond waren vertrokken. Paauwe en Gootjes stopten na een kritisch rapport van de bondsraad, waarin hun onder meer werd verweten te weinig aandacht te hebben voor de duizenden vrijwilligers in de gewesten, het fundament van de KNSB.

„Ik voel een bepaalde mate van verantwoordelijkheid”, zei Schenk gisteren. „De schaatssport heeft veel potentie. Het verschil tussen het familiaire verenigingsleven en de pure top is echter groot. De ontwikkelingen aan de top gaan razendsnel, waardoor het verschil steeds groter wordt. We moeten kijken of we daar leiding aan kunnen geven.”

Schenk hield gisteren alle opties open. Het is niet uitgesloten dat de amateur- en proftak uit elkaar worden gehaald, naar het voorbeeld van voetbalbond KNVB.

De commissie-Schenk wil niet te lang wachten met het uitbrengen van een advies, dat de KNSB als bindend beschouwt.

Algemeen directeur Huub Stammes van de KNSB: „Je hebt de commerciële belangen en de belangen van de sportbond. Dat gaat niet altijd hand in hand; de topsport kent een andere dimensie. Gewesten kunnen besluiten die betrekking hebben op de topsport tegenhouden. Besturen lopen vast op het feit dat groepen in het schaatsen autonoom zijn. Dat is niet meer van deze tijd. Het doel is slagvaardiger te werken.” (ANP)