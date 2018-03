Radioactieve stoffen

Het artikel `Radioactieve stof kan buiten Petten worden gemaakt` bevat onnauwkeurigheden.

U schrijft: `Wolterbeek ontdekte dat molybdeen-99 ook is te produceren uit gewoon, natuurlijk molybdeen-98 door dat in een kernreactor met neutronen te bestralen.`

Dit is basiskennis. Het idee van Bert Wolterbeek behelst de vervanging van verrijkt uranium (U-235) als bestralingstarget door verrijkt molybdeen (Mo-98). Dit is op zich niet bijzonder, al is het gebruik van de Szilard-Chalmers reactie interessant (maar niet nieuw). De reden om dit te doen is om het gevormde Mo-99 te scheiden van het niet-actieve Mo-98 (wat problemen oplevert bij de scheiding van Tc-99m en Mo). Verder is molybdeen-98 niet gewoon. Natuurlijk molybdeen bevat 24.13% Mo-98 en moet worden verrijkt (wat de betrokkenheid van Urenco verklaart).

Verderop schrijft u: `Groot voordeel van het proces is dat de gevaarlijke splijtstofstaven niet hoeven te worden opengebroken`. Dit is onzin. Petten breekt hopelijk geen splijtstofstaven open, maar gebruikt verrijkt U-235 als targets. Het U-235 in de brandstofstaven in de reactor zorgt voor de neutronflux om het U-235 in de targets te splijten. Vervolgens wordt Mo-99 chemisch afgescheiden. Ik heb mijn bedenkingen betreffende de uitvoerbaarheid van de opschaling en de economische haalbaarheid van dit idee. Petten noemde het idee (geloof ik) zelfs `niet relevant`.