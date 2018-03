Radio Voorkeur

Opium. Gast is regisseur Mijke de Jong die komt vertellen over haar nieuwe film Het Zusje van Katia, een portret van een 13-jarig meisje uit Amsterdam-Noord met een Russische moeder en een zus, die beide in de prostitutie terechtkomen. Radio 1, 12.15-13.15u.

Opera Live: Die Frau ohne Schatten. Opera van Richard Strauss op het sprookjesachtige libretto van Hugo von Hofmannsthal. Centrale figuur is de dochter van de koning van de geesten, die met een aardse keizer trouwt. Zij heeft geen schaduw, wat betekent dat ze geen kinderen kan krijgen. Er wordt haar een kans geboden een schaduw te krijgen, maar die kan ook leiden tot haar terugkeer naar het schimmenrijk. Live vanuit het Muziektheater in A’dam door het Nederlands Philharmonisch Orkest en het koor van de Nederlandse Opera o.l.v. Marc Albrecht. Radio 4, 19.02-23.00u.

Šimek ’s nachts. Martin Šimek praat met sporter Simon Vroemen (steeplechase), die werd gediskwalificeerd voor de Olympische Spelen vanwege doping. Vorige week een herhaling van een gesprek uit 2004, deze week zijn verhaal nu. Radio 1, 0.05-1.00u.