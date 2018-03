Provincie koopt werken Citroen

De provincie Overijssel heeft negentien sleutelwerken uit de collectie van Paul Citroen aangekocht. De provincie bezit al tweeduizend werken van Citroen (1896-1983). De in Berlijn geboren kunstenaar woonde lange tijd in Nederland. Zondag opent een overzichtstentoonstelling van het werk van Citroen in museum De Fundatie in Zwolle. De provincie had deze werken in bruikleen. ”Om te voorkomen dat ze aan een andere partij worden verkocht, heeft het provinciebestuur ze aangeschaft”, aldus een woordvoerder van de provincie. Een van de aangekochte werken betreft een zelfportret van Citroen uit 1914. Het bedrag van de aankoop wordt niet bekendgemaakt. Het geld komt uit het kunstbudget waarover het college van Gedeputeerde Staten beslist.