Een zekere Erland Galjaard, programmadirecteur van RTL, zou een buitenechtelijke relatie hebben met onze nationale knuffelsingle Wendy van Dijk en daar wil hij geen foto’s van terugzien in de kappersbladen. Hij heeft afgelopen woensdag de gezamenlijke roddelnichten gedreigd met een kort geding als hij privéfoto’s van zichzelf terugziet. Hij beroept zich op portretrecht. Of ik dat snap? Ja.

Maar ook niet helemaal. Waarom niet? Omdat dezelfde meneer Galjaard verantwoordelijk is voor het uitzenden van een programma als RTL-Boulevard, waarin probleemloos een heimelijk geschoten filmpje van Georgina Verbaan werd vertoond.

Georgina had het op dat moment gezellig met een meneer met wie ze volgens Albert Verlinde officieel niets had. De presentator werd na de uitzending van deze inbreuk op de privacy van mevrouw Verbaan niet ontslagen door de heer Galjaard. En nou is het Verbaan-filmpje maar één voorbeeld. Ik hoef u het basisidee van RTL-Boulevard niet uit te leggen. Begreep inmiddels uit de pers dat RTL-Boulevard de roddel over hun baas nog niet heeft uitgezonden. Ik denk dat ze belangrijker zaken hadden.

Is de heer Galjaard vogelvrij? Ja. Als je RTL-Boulevard uitzendt dan ben je dat. Dan mag er op de meest vervelende momenten een of andere ranzige Santegoeds uit je dashboardkastje springen. Je bent nou eenmaal zelf voorstander van deze praktijken, dus moet je even door de zure appel heen bijten.

Interessanter is het geval van Michael Boogerd, de sympathieke wielrenner van de Rabobank, die vorig jaar zijn racefiets aan de wilgen hing. Daarna ging het niet goed met hem. Hij zat thuis en verveelde zich te pletter. Sterker nog: hij zat thuis met een ex-Miss Holland en verveelde zich te pletter. Dan gaat het inderdaad niet goed met je. Ik zou me wel vermaken. En ex-Miss Holland ook. Maar dit terzijde.

Hoe ik dit allemaal weet? Niet uit een kappersblaadje, maar van de ex-Miss Holland zelf. Zij, mevrouw Boogerd dus, kakelde vorige week zaterdag in een groot stuk in deze kwaliteitskrant over de huidige gemoedstoestand van haar ongelukkige echtgenoot en het kwam er op neer dat er betere nazorg voor wielrenmiljonairs moet komen. Wat een gelul, dacht ik, regel dat lekker zelf. Wat is dit voor verwend gedoe?

Afgelopen maandag kwam mevrouw Boogerd hetzelfde verhaal nog een keer vertellen bij Pauw & Witteman. Terwijl ik het zag kromp ik ineen van plaatsvervangende schaamte. Had zo’n diep medelijden met de wielrenner Michael Boogerd. Hoe blond kan je vrouw zijn? Dat journalisten je heimelijk fotograferen en uithoren is al erg, maar dat je eigen vrouw de mand met vuile was op de televisie gooit lijkt me ondraaglijk. Als ik Michael was ging ik alsnog aan de epo.

Privacy. Daar gaat het om. Hoe veilig ben je als mens? Hoe veilig ben je in je eigen huis? Boogerd is dat niet. Verraden door zijn eigen vrouw. Galjaard is dat ook niet. Alleen met Boogerd heb ik medelijden en met Galjaard niet. Erland heeft deze wereld altijd gesteund en krijgt nu een enorme ontbijtkoek van eigen deeg. Rest de vraag: heeft Galjaard een verhouding met Wendy? Antwoord is nee. Sterker nog: Hij minacht haar tot in het diepst van haar ziel en doet er alles aan om de geplaagde presentatrice verschrikkelijk te kwetsen. Wat er gebeurd is tussen die twee weet ik niet, maar ik constateer dat hij haar totaal wil affikken. Psychisch onherstelbaar wil verwonden. Hij wil dat ze zo spoedig mogelijk vol schaamte emigreert en zich terugtrekt in een of ander onbegaanbaar regenwoud, waar niemand haar ooit kan terugvinden. Erland is een beul, een bruut, een gluiperige engerd, een beest. Hij moet zo’n hartgrondige hekel aan die aardige Wendy hebben, anders laat je zo’n leuke vrouw met dat talent niet een randdebielenprogramma als Million Dollar Wedding presenteren. Dit is haat. Pure haat!

Wendy: deserteer. Vlucht voor deze RTL-engerd! Waarheen? In België zit een alleraardigste wielrenner een beetje te simmen op de bank. Hij is net verlaten door zijn verwarde echtgenote. Volgens mij zijn jullie een prachtig koppel.