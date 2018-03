Positie van Mbeki wankelt door druk ANC

De positie van de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki wankelde gisteravond, te midden van aanzwellende geruchten dat regeringspartij ANC hem dit weekend zal vragen af te treden. De positie van de president zou onhoudbaar zijn geworden nadat een rechtbank vorige week de vermoedens aanwakkerde dat Mbeki de drijvende kracht is achter de corruptieaanklachten tegen ANC-leider en presidentskandidaat Jacob Zuma.

De 86 leden van het uitvoerend comité van het ANC hadden gisteravond nog geen beslissing genomen over de gevolgen van die rechterlijke uitspraak. Bronnen rondom de besprekingen lieten aan Zuid-Afrikaanse media weten dat de meerderheid van het ANC, op de hand van Zuma, niet wil dat Mbeki zijn termijn tot volgend jaar afmaakt. Mbeki zei deze week te zullen aftreden als het uitvoerend comité daar om vraagt. In dat geval zou de voorzitter van het parlement, Baleka Mbete, interim-president worden tot de verkiezingen, gepland in april 2009.

Het is mogelijk dat er vervroegde verkiezingen in Zuid-Afrika komen als Mbeki aftreedt. Analisten waarschuwen echter dat het ANC veel kiezers dreigt te verliezen als Mbeki en Zuma op deze manier uit elkaar gaan.

Staatsrechtelijk kan het ANC de president niet dwingen af te treden. De partijleden kunnen wel een afzettingsprocedure tegen hem beginnen of een motie van wantrouwen indienen tegen de president. Voor een afzettingsprocedure is een tweederde meerderheid nodig in het parlement, terwijl voor een motie van wantrouwen slechts de helft van de parlementariërs hoeft in te stemmen. Het ANC heeft sinds 2004 een tweederde meerderheid.

Veel ministers hebben gewaarschuwd ook hun ontslag in te dienen als Mbeki wordt gedwongen op te stappen. Het ANC is hopeloos verdeeld sinds het gevecht om het partijleiderschap. December vorig jaar, een week nadat het ANC Zuma had aangewezen als leider ten koste van Mbeki, klaagde het openbaar ministerie Zuma aan wegens fraude, corruptie en witwassen. Mbeki ontsloeg Zuma in 2005 nadat diens financieel adviseur was veroordeeld voor het ronselen van steekpenningen voor Zuma.