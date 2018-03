Politie India doodt verdachten geweld

Twee vermeende islamitische militanten zijn gisteren gedood in een vuurgevecht met de politie in de Indiase hoofdstad New Delhi. Eén van hen zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij vier grote aanslagen in India. De politie zegt dat zij in totaal vijf militanten op het spoor was in een woning. Eén van hen is gearresteerd, twee zijn ontkomen. De politie trof een grote hoeveelheid wapens en munitie aan. Het vuurgevecht had plaats een paar dagen nadat 21 mensen omkwamen bij een serie bomaanslagen in New Delhi. De groepering Indiase Mujahedeen heeft ook bloedige aanslagen in Jaipur en Gujarat opgeëist.