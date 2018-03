Poetins 'rode lijn' is gepasseerd

Rusland heeft het recht om „de agressor op zijn bek te slaan”. Zo zei premier Poetin het vorige week. Doelend op Zuid-Osseten, van wie er velen in de afgelopen jaren een Russisch paspoort hebben gekregen, zei hij dat Russische burgers die worden „aangevallen”, kunnen rekenen op steun uit Moskou.

Het Russische buitenlandse beleid wordt steeds assertiever. Het is alsof Moskou de frustratie over de afgelopen twintig jaar, toen het Westen de voormalige supermacht vrijwel negeerde, nu in hoog tempo afreageert. Rusland voelt zich daarbij gesterkt door de hoge inkomsten uit de olie- en gassector.

Aanvankelijk uitte die assertiviteit zich vooral in politieke en economische druk, vooral op de landen die eens tot de Sovjet-Unie behoorden. Maar sinds de oorlog in Georgië, deze zomer, lijkt Moskou ook militair ingrijpen niet meer te schuwen. Voor het eerst sinds de val van het communisme, greep Rusland militair in buiten zijn landsgrenzen, in een voormalige Sovjetrepubliek die Moskou openlijk de rug had toegekeerd. Met het erkennen van de opstandige regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië doet Rusland een poging de landkaart te hertekenen.

Een dag nadat Poetin het nieuwe Russische beleid uitlegde, werd hij aangevuld door president Medvedev, die door sommigen bij zijn aantreden in mei nog als een liberalere versie van Poetin werd gezien. Volgens Medvedev zijn de voormalige Sovjetrepublieken „zo nauw met elkaar verbonden”, dat het „onmogelijk is om ons te scheiden. Rusland kan geen ander pad inslaan dan onze buren”.

Alexander Rahr, hoofd van het Rusland-Eurazïe Centrum bij het Duitse Instituut voor Buitenlandse Betrekkingen (DGAP) spreekt van een nieuwe Russische doctrine. „Rusland zegt ‘nee’ tegen het Westen en verzet zich met woord én daad tegen ontwikkelingen die het als vijandelijk ervaart, zoals uitbreiding van de NAVO in zijn naaste omgeving”, zo vat hij de doctrine samen.

Volgens Sabine Fischer van het Europees Instituut voor Veiligheidsstudies (EUISS) is het recht om in te grijpen in buurlanden een wezenlijk onderdeel van het huidige beleid. Ze wijst op de vijf principes die president Medvedev in de nadagen van de oorlog, vrijwel onopgemerkt, formuleerde en waarop de buitenlandse politiek wordt gebaseerd. „Daarin staat dat Rusland het recht heeft om tussenbeide te komen, daar waar de belangen van Russische burgers worden geschaad. Ook wordt gesproken over ‘zones’ waarbinnen Rusland bepaalde ‘privileges’ geniet.”

Die politiek is volgens Fischer een „nieuwe stap in een reeds ingeslagen richting”. Al sinds de val van de Sovjet-Unie, maar vooral sinds 2004 probeert Rusland volgens haar invloed uit te oefenen op buurlanden. Keerpunt in 2004 was de Oranjerevolutie in Oekraïne, die de pro-westerse Joesjtsjenko aan de macht bracht. „Moskou beschouwt dat als politiek gezichtsverlies, omdat het in de verkiezingen openlijk Joesjtsjenko’s pro-Russische rivaal heeft gesteund.” Nieuw is volgens Fischer dat het ingrijpen met geweld gebeurt.

Ruslandkenner Michael Denison van denktank Chatham House noemt de huidige politiek „Brezjnev-achtig”, naar de doctrine van de voormalige Sovjetleider die vond dat Rusland mocht ingrijpen in buurlanden waar een socialistisch regime heerste. „Het verschil is dat Poetin in het geval van Georgië geen opdracht heeft gegeven om tanks naar Tbilisi [de Georgische hoofdstad, red.] te sturen en de regering omver te werpen.” Als Moskou werkelijk de volgens Brezjnev-doctrine had gehandeld, zou het de controle over Georgië hebben overgenomen, zegt hij.

Alexander Rahr onderstreept die nuance. Wat in Zuid-Ossetië gebeurde, was vergelding zegt hij. Rusland vond dat Georgië zijn burgers had aangevallen en daarom moest het terugslaan. „Er is geen sprake van een eenzijdige poging van Rusland om zijn oude rijk opnieuw op te bouwen. Rusland heeft niet de ambitie om andere landen te ‘veroveren’ en heeft ook geen territoriale claims uitstaan. Het wil Georgië – en ook Oekraïne – gewoon weghouden van het Westen.” Hetzelfde geldt voor Wit-Rusland, dat Moskou volgens Denison per se wil „behouden”.

Tijdens een beruchte veiligheidsconferentie in München in 2007 trok Poetin, toen nog als president, een „rode lijn” door te zeggen dat hij niet zou accepteren dat de NAVO Rusland zou ‘omsingelen’. Hij maakte duidelijk dat Rusland zou reageren op westerse druk. De huidige ontwikkelingen, die volgden na een lange reeks (retorische) confrontaties met het Westen, zijn volgens Rahr terug te voeren op dat moment. Hoe het verder gaat, durft hij niet te voorspellen. Het is nog te vroeg om tot de conclusie te komen dat Rusland zijn oude grenzen wil herstellen. Maar wat niet is, kan nog komen, denkt Rahr. „Niets is zeker.”