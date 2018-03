Pieter Baan Centrum observeert gijzelnemer uit Almelo

Horecagelegenheid De Rechter in Almelo had „een mooie winkel” moeten worden, maar „de gemeente Almelo heeft mij gek gemaakt. Er is die dag iets geknakt in mijn hoofd, waardoor ik mijzelf niet meer was.” Dat heeft verdachte Ahmet O. (41) op 19 juni verklaard tegenover de rechter-commissaris, enkele dagen nadat hij wethouder Bert Kuiper en vier ambtenaren urenlang gegijzeld hield op het stadhuis in Almelo.

Dat bleek gisteren tijdens de eerste (pro forma) zitting in deze zaak voor de rechtbank in Almelo. De zaak kon nog niet inhoudelijk worden behandeld, omdat O. op dit moment voor onderzoek verblijft in de psychiatrische observatiekliniek Pieter Baan Centrum in Utrecht. Zijn advocaat, Jan-Hein Kuijpers, heeft hem geadviseerd niet aan de onderzoeken mee te werken omdat hij twijfelt aan de deskundigheid van het centrum. Op verzoek van minister Hirsch Ballin van Justitie (CDA) houdt de Inspectie voor de Sanctietoepassing het PBC tegen het licht, aldus advocaat Kuijpers.

O. wordt ervan verdacht op 16 juni van dit jaar zijn zaak en zijn auto in brand te hebben gestoken en vervolgens op het stadhuis wethouder Bert Kuiper en zijn ambtenaren te hebben gegijzeld. Daarbij zou hij hen met twee geladen vuurwapens onder schot hebben gehouden. Ook wordt O. het bezit van wapens ten laste gelegd, evenals een poging tot moord c.q. doodslag danwel bedreiging van wethouder Anton Sjoers. De verdachte had een conflict met de gemeente Almelo over vergunningen van zijn horecabedrijf.

Het etablissement van O. was gevestigd in een voormalig warenhuis dat vanwege de plannen voor vernieuwing van de binnenstad moet worden gesloopt. De verdachte had zijn grand café geopend zonder te beschikken over de vereiste vergunningen, zei burgemeester Knip op de dag van de gijzeling. „Hij trok zich nergens iets van aan.”

De rechtbank stemde gisteren in met het verzoek van advocaat Kuijpers om het feitendossier, zoals dat eerder door de gemeente Almelo naar buiten is gebracht, aan de processtukken toe te voegen. Dit feitenrelaas gaat in op de vergunningenprocedures rondom de vestiging van horecabedrijf De Rechter, dat formeel op naam staat van O.’s echtgenote. Kuijpers: „Om te kunnen begrijpen wat er is gebeurd, moeten we verzamelen wat we maar kunnen verzamelen over de voorgeschiedenis.”

Na afloop van de zitting klonk stevig applaus in de rechtszaal. Familieleden en bekenden wilden O. zo hun steun betuigen.

Op 14 november wordt de zaak in een regiezitting behandeld.