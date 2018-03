Petitie vraagt meer geld voor nieuw podiumfonds

Een groep van 58 muziek- en theatergroepen heeft in een petitie aan de Tweede Kamer gevraagd of het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten NFPK acht groepen die geen subsidie meer krijgen, ondanks een positieve beoordeling, alsnog vierjarige steun toe te kennen. De achtenvijftig ondertekenaars hebben door te fonds wel subsidie toegewezen gekregen, en willen zich met de petitie solidair verklaren aan de minder gelukkige instellingen. De petitie luidt: ”De Groep maakt zich daarmee hard voor het principe dat ook bij het NFPK een positieve beoordeling niet geheel zonder gevolgen kan blijven, en zeker nooit mag leiden tot stopzetting van subsidies.” In de Tweede Kamer werd deze week het Subsidiepaln 2009-2012 behandeld. Nieuw in dit vierjarenplan, dat vroeger de Cultuurnota heette, is dat veel kunstinstellingen niet meer rechtstreeks door de minister worden gesubsidieerd, maar door verschillende fondsen, waarvan het NFPK de grootste is. De positief beoordeelden die toch geen geld krijgen, zijn: dansgroep anoukvandijk dc, het Grachtenfestival, Operadagen Rotterdam, Skin, Tafel van Vijf, en Vrije Val / Muziektheater Frank Groothof.