‘Tien jaar geleden was de manager een superman, nu is hij spelverdeler”, zegt zelfstandig bestuursadviseur Paul Nobelen. Ron Jansen, managing partner bij Ebbinge & Company, herkent dat beeld. „Bedrijven willen managers die communicatief en stimulerend zijn. Je strategie goed op papier zetten en er vanuit gaan dat iedereen je vanzelfsprekend volgt werkt niet meer.”

Volgens Nobelen komt dit aangezien werknemers niet meer hiërarchisch aangestuurd willen worden. „Dat geldt zeker voor de jongeren, ongeacht wat ze doen. Zij willen ruimte en eigen verantwoordelijkheid.” Voor de manager betekent dat dat hij in discussie moet gaan met zijn team en mensen moet kunnen overtuigen. „Dat kan alleen als je passie hebt en als je authentiek bent. Authenticiteit is een beetje een buzzwoord, maar het is heel belangrijk. Je kunt niet op een zeepkist gaan staan als je zelf niet echt in je eigen verhaal gelooft.”

Dat speelt niet alleen binnen het bedrijf, maar ook in de contacten met de buitenwereld. Tien jaar geleden was een bedrijf een stand-alone-situatie”, zegt Jansen. „Als je het efficiënt organiseerde, ging het goed. Maar nu staan ze midden in de samenleving en zijn ze afhankelijker van anderen. Klanten en stakeholders zijn kritischer en door internet zijn ze sneller en beter op de hoogte. Daardoor moet je vaker dan vroeger de dialoog aangaan met de buitenwereld.” Om die reden zien bedrijven graag managers die er blijk van geven dat ze ook weten wat er buiten het bedrijf speelt. „Een maatschappelijke functie doet het goed op je cv”, zegt Nobelen.

De behoefte van bedrijven aan managers die sociaal intelligent zijn en over sterke communicatieve vaardigheden beschikken, leidt ertoe dat aan de opleiding minder waarde wordt gehecht. „In een functie waarin je financiële dieptekennis nodig hebt, is het handig als je econoom of accountant bent, maar over het algemeen is persoonlijkheid belangrijker dan studierichting”, zegt Nobelen,

„Een afwijkende opleiding kan zelfs een pre zijn”, zegt Jansen, „iemand die technische natuurkunde of scheikunde heeft gestudeerd, heeft het voordeel dat hij op een andere manier naar de materie kijkt”.

Ook Roan Straatsma, consultant bij YER for Directors, kent veel managers die een opleiding hebben gedaan die niet erg voor de hand ligt, zoals een talenstudie. „Wel zie je dat zij vaker een MBA doen.” Maar ook het MBA is niet meer zo chic als voorheen. „Mediocre But Arrogant”, zegt Nobelen spottend. „Maar dat komt vooral door de inflatie van de MBA-opleidingen.” Straatsma: „Het belangrijkste is inderdaad waar je je MBA hebt gedaan.” Daarbij gaat het volgens Jansen niet eens om de casussen en de kennis. „Een MBA helpt omdat je dan in een omgeving met grote diversiteit verkeert.” Want diversiteit is voor bedrijven belangrijk. „Dat is welbegrepen eigenbelang”, zegt Nobelen. „De buitenwereld is divers. Als je die wilt leren kennen om je afzetgebied te vergroten, moet je zelf een divers personeelsbestand hebben. Dus mensen met een andersoortige opleiding en achtergrond. Dat kan iemand zijn die Chinees heeft gestudeerd, maar ook een niet-westerse allochtoon. Er is een enorm potentieel aan jonge Marokkaanse vrouwen.”

De opleiding mag dan minder belangrijk zijn dan tien jaar geleden, bedrijven verwachten wel dat managers inhoudelijke kennis van zaken hebben. De opvatting dat iemand die succesvol leiding geeft aan een koekjesfabriek met evenveel gemak een automobielfabriek kan runnen, lijkt achterhaald. „Dat geldt op alle niveaus”, zegt Nobelen. „Vroeger stonden raden van bestuur ver af van de business, nu zie je dat bestuurders rechtstreeks verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten van hun divisie.”

Straatsma krijgt zelfs vaak zoekopdrachten voor het type manager dat vroeger meewerkend voorman werd genoemd. „Een opvallende tendens. Het gebeurt vooral bij Engelse en Amerikaanse bedrijven die mensen zoeken voor hun vestigingen in Nederland”, weet Straatsma. „Zij zoeken een zogenaamde player-coach. Iemand die leiding geeft aan een team, maar zelf voor 20 of 30 procent meewerkt in het team. Het idee daarachter is dat je alleen geloofwaardig leiding kunt geven aan professionals als je hetzelfde werk kunt doen als zij. De functie van player-coach wordt vooral aantrekkelijk gevonden door spijtoptanten. Managers die de inhoud van het werk missen en er geen zin in hebben de hele dag te vergaderen en met spreadsheets bezig te zijn.”