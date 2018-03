Personeel kliniek weg

De instelling voor psychiatrische zorg waar begin deze maand een 47-jarige man overleed in een isoleercel, wordt gereorganiseerd. Dat heeft bestuursvoorzitter Jeroen Muller van AMC De Meren gisteravond in het actualiteitenprogramma Nova gezegd.

Minstens vijf medewerkers zijn op non-actief gezet of ontslagen, waaronder de verpleegkundige die tijdens het incident dienst had, de beleidspsychiater, de directeur zorg en een bestuurder.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg werd pas tien dagen na het overlijden van de man op de hoogte gesteld, omdat werd uitgegaan van een natuurlijke doodsoorzaak. Mogelijk is de man gestikt in een stuk brood. Het officiële autopsierapport is over enkele weken klaar.

Eerder al liet de inspectie zich in een rapportage kritisch uit over de instelling. Het verpleegkundig team zou overbelast zijn en de separeercellen vaak bezet. Patiënten zouden vaak „direct vanaf de brancard” in de separeercel belanden. Bestuursvoorzitter Muller toonde zich gisteravond geschokt over het incident.

De afgelopen vier jaar zijn minstens tien psychiatrische patiënten overleden in een isoleercel.