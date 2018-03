Patiëntendossier werkt in België prima

Deze krant heeft recentelijk veel aandacht besteed aan het elektronisch patiëntendossier en aan de kritiek van de gezondheidsinspectie op de wachtdienst van huisartsen. Mijn ervaringen in België, waar ik al meer dan 30 jaar woon, zijn veel minder alarmerend.

Mijn elektronisch patiëntendossier heb ik nog niet ingekeken, maar het functioneert. Binnen de groepspraktijk van zes huisartsen in Hoeilaart, waar ik patiënt ben, kan iedere arts mij helpen en ik heb toestemming gegeven voor informatie-uitwisseling met het academisch ziekenhuis in Leuven. Zodra zou blijken dat ik mijn dossier niet zelf mag inzien, is het vertrouwen in mijn huisarts al geschonden.

De groepspraktijk verzekert 24 uur per dag bereikbaarheid en hulp, in het weekeinde en op feestdagen alleen voor dringende problemen. Altijd een arts aan de lijn en dus nooit `s avonds of `s nachts een assistent of echtgenoot (m/v) die over de noodzaak van een huisbezoek of opname beslist.

In België is de praktijkgrootte ongeveer de helft van die in Nederland. Misschien is dat wel de belangrijkste reden waarom artsen hier dag en nacht voor hun patiënten klaar staan. De dagdienstcultuur van Nederlandse huisartsen treft vooral mensen met grote gezondheidsproblemen. Het lijkt me ook niet bevorderlijk voor de vertrouwensband met de patiënt als die 14 uur per werkdag en het hele weekeinde op een wachtdienst aangewezen is. Dat is dus gemiddeld 70 procent van de tijd. Hopelijk zijn er in Nederland straks voor mij nog een paar `ouderwetse` Belgische huisartsen.