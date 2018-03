Patient Lelystad in ziekenhuis regio

De acute zorg voor patiënten van de ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord wordt voorlopig overgenomen door omliggende ziekenhuizen. De mogelijke plaatsing van een militair noodhospitaal is hiermee van de baan. Dat hebben de gemeente Lelystad, de provincie Flevoland, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gisteren besloten. Sinds deze week zijn de operatiekamers van de vestigingen in Lelystad en Emmeloord gesloten omdat de lucht in de ruimtes niet steriel bleek te zijn.