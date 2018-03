Overheid laten presteren of samen Wilders weglachen?

Redacteur NRC Handelsblad

De leden van het vorig jaar afgeschreven kabinet-Balkenende blikten deze week de Kamer in alsof zij de wereldbeker hadden gewonnen. Camiel Eurlings, de gedroomde CDA-opvolger, grijnsde twee dagen uitdagend achter de MP de huiskamer in. Toeval? We run this country. Maar ook PvdA-vicepremier Bos pronkte met ‘zijn’ begrotingsoverschot in een tijd waarin banken van naam bezwijken onder de kredietorkaan.

Voor de montere aanblik van het kabinet-Balkenende zijn verschillende verklaringen. De Nederlandse economie doet het Europees gezien niet zo gek. De werkloosheid is laag, de staatsschuld loopt relatief snel terug. We zijn succesvol want prudent, straalt het VU-kabinet uit. Het is ook makkelijker tevreden te zijn met een oppositie zonder Jan Marijnissen. Pechtold speelt alleen maar dat hij vijftien zetels heeft.

Ten diepste was de vrolijkheid terug te voeren op overlevingskoorts: het kabinet wás er nog. De belangrijkste zinnen die de koningin niet in de Troonrede vond, waren deze: ,,Werkgevers, werknemers en onze ministers hebben vastgesteld dat alles wenselijker is dan vervroegde verkiezingen. Daarom hebben zij een onzinnig compromis over het ontslagrecht gesloten, in ruil voor gematigde looneisen en wat lastenverlichting.”

De ‘versoepeling van het ontslagrecht’ zat minister van Sociale zaken Donner als een graat in de keel. De voorstellen van de commissie-Bakker durfde niemand aan. Toch moest er iets. De nieuwe PvdA-fractieleider Mariëtte Hamer stond pal voor de werkzekerheid van haar historische achterban. Dan maar een schijnoplossing: inkomens boven 75.000 euro per jaar mogen bij ontslag niet meer dan dat bedrag meekrijgen.

PvdA-stemmers worden geacht daar geen last van te hebben. Als zij 74.000 verdienen kunnen zij rustig twee ton ontslagvergoeding krijgen, maar als het 76.000 of wat meer is hebben zij pech. Donner werkt nu aan een wetsontwerp dat deze botte bijl enige juridische logica moet bezorgen. Intussen was de vakbeweging voldoende opgelucht om de werkgevers informeel toe te zeggen alleen de inflatie gecompenseerd te willen zien.

Het kabinet hielp dit prille geluk door de voorgenomen verhoging van de BTW en de WW-premie te schrappen. De rekening daarvoor krijgen we later, maar voorlopig is het huisicoon van het evenwichtige koopkrachtplaatje geëerd. Iedereen even tevreden, zolang de financiële crisis niet overwaait. Voor Wouter Bos is het een stille triomf dat hij ouderen met een aanvullend pensioen van enige omvang meer kan laten meebetalen aan de AOW. Het CDA had dat idee tijdens de verkiezingen van 2006 nog met de schampere term ‘Bos-belasting’ als verbale rapier tussen zijn ribben gestoken. „Met Bos ben je de klos”, riep Verhagen. Enig Bos-berouw zou het CDA nu niet misstaan.

Het is voor een land over het algemeen beter als zijn regeerders eensgezind hun werk doen. Minister-president Balkenende reageerde waarschijnlijk namens zijn collega’s ferm op Geert Wilders die uitviel naar ‘het Marokkaanse tuig’ en de ‘islamisering van Nederland’. Het samen-kabinet stond voor samen-oplossen en keek de volkstribuun uit Venlo als één man honend weg. Zolang de stembus opgeborgen blijft kan dat.

Niemand weet hoe groot de erfenis van Fortuyn zal zijn in 2009 of 2010. Tenzij Verdonk verdampt – van Kamerdebatten moet zij het vooralsnog niet hebben – kan de coalitie van CDA, PvdA en Christen-Unie bij de huidige stand van de opiniepeilingen niet als meerderheidskabinet verder. Mét de VVD, die met een opgewekte Rutte uit het diepste dal lijkt te kruipen, kan het misschien wel, maar Paars plus CDU is uiterst onwaarschijnlijk.

Beter is het dus als de huidige coalitie de resterende twee jaar inzet om het verloren vertrouwen in de relevantie van de politiek te herwinnen. Niet alleen koopkracht-sprookjes-op-afbetaling, maar erkennen dat ook mensen die Wilders’ ‘Marokkaanse intifadah’-gevoelens niet delen, toch vaak balanceren tussen wantrouwen en walging als zij bedenken welke problemen de overheid veroorzaakt.

De naoorlogse groei van de verzorgingsstaat heeft een log, bureaucratisch overheidsapparaat opgeleverd. Het was ogenschijnlijk logisch dat in veel Westelijke landen in de vroege jaren 80 onder de vlag van ‘new public management’ werd gedroomd van een kleinere, slagvaardiger overheid, over publiek-private samenwerking, output-sturing en andere kwantitatieve middelen uit de sfeer van het bedrijfsleven.

Het resultaat was vooral kaalslag, ministeries waar deskundigheid als duur en verdacht is weggejaagd, een hausse aan toezicht- en kwaliteitsprotocollen die extra niet-productieve beheerslagen vergden. Rouvoets Verwijsindex Risicojongeren is het laatste monstrum uit deze school. De minister beseft niet dat hij met zijn miljarden verslindende nieuwe jeugdzorgstructuur plannen invoert uit een gedateerde bestuurlijke mode.

Het hele anti-Duyvendakse verzet tegen de revolutionaire jaren 80 is ook te lezen als een intuïtieve afrekening met de maakbare samenlevings-ideologie. Die is in Nederland dieper neergeslagen in de weke vleeslagen van de overheid dan in landen met een sterkere vrije markt- of bestuurstraditie. Hier gaf de elite zich snel gewonnen. Het Maagdenhuis was zo bezet. Sommige stadhuizen en ministeries zijn nog steeds bezet door aanmatigende noties van toen, meestal in nieuwerwetse businessjasjes gestoken.

De nieuwste aflevering in deze opstand tegen het zeker-weten van toen is de groeiende kritiek op de ontwikkelingssamenwerking. Deze week zetten Wilders en Rutte de aanval in op het vaste nationale aalmoespercentage. Wie is Jan Pronk opgevolgd als symbool van ontwikkelingssamenwerking die zijn succes niet hoeft te bewijzen?

Balkenendes oproep om geen groepen buiten te sluiten zal brede steun genieten. Wie wil allochtonen geen bijles Nederlands geven, zoals de Majesteit voorstelde. Of een Handvest Verantwoord Burgerschap en een opgeleukte Grondwet goede ideeën zijn valt te betwijfelen. Maar ik weet vrij zeker dat de modieuze managementonzin met zwaar geschut uit onderwijs, zorg en andere vormen van publieke dienstverlening moet worden geblazen. Dat spaart veel geld. En kan meer verbitterde kiezers terugwinnen dan samen Wilders uitlachen in Vak K, het kabinetshonk in de Kamer.

